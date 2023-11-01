Арабская буря
Исламский мир бушует из-за военной операции Израиля против ХАМАС. Арабские страны на фоне волны гнева своего населения усиливают призывы к США – надавить на Израиль, чтобы тот прекратил атаковать сектор Газа. Чем эта волна ярости может закончиться? И проигрывает ли Израиль информационную войну?
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