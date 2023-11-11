Гнев, шок и слабая надежда. Война с ХАМАС глазами арабского мира

Весь мусульманский, и особенно арабский мир продолжает бушевать и сыпать проклятия в адрес Израиля из-за его авиаударов и наземной военной операции в секторе Газа против группировки ХАМАС, признанной террористической в США, ЕС и других странах, после нападения ее боевиков на израильскую территорию 7 октября. Чем эта протестная волна может закончиться, в том числе для самого арабского мира? Какой сегодня выглядит ситуация глазами типичного арабского обывателя, и как ее интерпретируют разные влиятельные СМИ, расположенные на Ближнем Востоке, например, "Аль-Джазира"? Можно ли теперь навсегда забыть о намечавшемся налаживании отношений между Израилем и некоторыми арабскими государствами?

В результате нападения вооруженных формирований ХАМАС на Израиль погибли не менее 1400 человек, более 240 израильтян были насильно увезены в сектор Газа и остаются там в заложниках. Израильский ответ ХАМАС оказался страшен. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, во всем секторе из-за израильских атак погибли уже более 11 тысяч человек, среди которых две трети – женщины и дети, и ранены более 27 тысяч. Независимого подтверждения этих данных, впрочем, нет. Израиль утверждает, что атакует только объекты ХАМАС, которые располагаются, в том числе, вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Международный Комитет защиты журналистов заявил, что в результате боев в секторе Газа убиты уже не менее 40 работников СМИ.

Арабские страны на фоне нарастающей волны гнева своего собственного населения все последние дни постоянно усиливают призывы к США оказать давление на Израиль с целью немедленного прекращения огня в секторе Газа. В противном случае, как говорят арабские лидеры, будет подорвана безопасность всего Ближнего Востока. Однако израильский премьер Биньямин Нетаньяху отвергает призывы даже к временному прекращению огня.

Израильские официальные лица настаивают на том, что их военная кампания должна полностью уничтожить группировку ХАМАС, которая правит сектором Газа и располагает там десятками тысяч боевиков. Однако арабские политики и очень многие аналитики утверждают, что такая цель не только невозможна, но и контрпродуктивна, поскольку она, скорее всего, потом приведет к еще большему насилию.

Пока что в секторе Газа продолжаются тяжелые бои. Около 100 тысяч мирных жителей, остававшихся на севере сектора Газа, за четверг и пятницу переместились на юг по установленному Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) гуманитарному коридору. Режим работы коридора вечером 10 ноября был продлён до шести часов ежедневно. Ранее Вашингтон сообщил, что Израиль согласился на ежедневные 4-часовые паузы в боевых действиях, чтобы жители северных районов сектора могли переместиться на юг. При этом израильские военные утверждают, что это согласие никак нельзя интерпретировать как частичное прекращение огня на всей территории сектора.

Группировка ХАМАС признана террористической организацией Израилем, США, Евросоюзом, Канадой, Японией, Организацией американских государств, а также рядом других стран и международных структур, и запрещена в соседних с Газой Иордании и Египте. Однако Россия, КНР, Норвегия, Турция, Катар и почти все страны Организации исламского сотрудничества ХАМАС террористической организацией не считают. Некоторые государства причисляют к списку террористических организаций только военное крыло ХАМАС, так называемые бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях ясно обозначил позицию Вашингтона, заявив, что сектор Газа по окончании войны должен вернуться под власть враждующей с ХАМАС Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом, с 2007 года контролирующей лишь Западный берег реки Иордан. Но что сам Израиль намерен делать с сектором Газа, пока не совсем ясно.

Число погибших и раненых в секторе Газа в ближайшее время может вырасти в разы, если Армия обороны Израиля начнет полномасштабную наземную военную операцию в бесконечном запутанном лабиринте улиц и очень плотной застройки, там, где и находятся ключевые центры и базы ХАМАС. Это может быть безжалостная, сверхинтенсивная городская война – на территории боевиков ХАМАС, там, где они выкопали сотни километров тайных подземных туннелей, с помощью которых они будут постоянно устраивать засады на путях продвижения израильской армии.

Многие сейчас задаются вопросом, что станет делать ЦАХАЛ, когда дойдет до нескольких больниц в самом центре города Газа, которые, как считают израильские военные, являются штаб-квартирой военного командования группировки ХАМАС. В секторе Газа все сильнее обостряется нехватка самых жизненно необходимых вещей: продовольствия, топлива, питьевой воды и лекарств. По данным ООН, уже не менее 1,4 миллиона человек (более половины населения сектора) вынужденно покинули свои дома. При этом почти 700 тысяч жителей сектора Газа укрылись в зданиях, находящихся в ведении "Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ" (БАПОР). ООН сообщает, что приюты для палестинских беженцев из города Газа переполнены почти в четыре раза по сравнению с запланированной вместимостью, при этом десятки тысяч других жителей Газы укрываются во всех больницах. По данным Всемирной организации здравоохранения, более трети из 35 больниц сектора Газа уже не функционируют, а те, что все еще работают, сообщают об острой нехватке лекарств и топлива для критически важных энергогенераторов.

На этой неделе Саудовская Аравия объявила, что 11 и 12 ноября в Эр-Рияде для обсуждения сложившейся ситуации организует экстренное заседание лидеров Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммит лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИК). Главным гостем в Эр-Рияде на втором мероприятии явно станет Ибрахим Раиси, президент Ирана, остающегося главным врагом Израиля и одним из важнейших покровителей и финансовых доноров группировки ХАМАС. Раиси совершит свою первую поездку в саудовское королевство после восстановления дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном в начале этого года. На саммиты 11 и 12 ноября приглашены и турецкий президент Реджеп Эрдоган, постоянно яростно критикующий Израиль, и сирийский диктатор Башар Асад, чья страна до сих пор официально находится с Израилем в состоянии войны. Кроме того, весь мусульманский мир интересует, как поведут себя Египет, непосредственно граничащий с сектором Газа и крайне опасающийся, по многим причинам, дальнейшей эскалации насилия там, и Катар – также важнейший финансовый спонсор ХАМАС, поддерживающий с политическим крылом этой группировки давние прочные связи.

Например, издание The Wall Street Journal пишет, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси недавно встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом – и отклонил его предложение временно взять на себя управление сектором Газа (после будущего гипотетического уничтожения ХАМАС), до тех пор, пока власть там не получит Палестинская национальная администрация. Как отмечает по тому же поводу британская Telegraph, из-за мощных пропалестинских настроений собственного более чем 106-миллионного населения ас-Сиси никогда не сможет пойти на такой шаг, так как он будет воспринят как помощь Израилю. Египетское правительство, борющееся с тяжелым экономическим кризисом и заметной нехваткой зерна и хлеба (из-за войны в Украине), опасается восстания: недавно, во время разрешенных пропалестинских демонстраций, толпы египтян вышли на площадь Тахрир в Каире, скандируя лозунги "арабской весны".

Сиси не хочет и принимать на Синайском полуострове 2 миллиона беженцев из сектора Газа, и боится, что палестинцы оттуда могут силой прорваться в Египет – а попытки загнать их назад с помощью армии вызовут, опять-таки, взрыв негодования египетского общества. Кроме того, на Синайском полуострове уже не первый год продолжаются боестолкновения египетской армии и спецслужб с племенами местных бедуинов, большая часть которых до сих пор поддерживает террористическую группировку "Исламское государство" – и к которым скоро могут примкнуть десятки тысяч боевиков ХАМАС. Правитель Египта опасается, что вооруженные отряды ХАМАС создадут на Синае свои базы для дальнейших нападений на Израиль – что вызовет предсказуемый ответ израильской армии.

О том, что скорее всего случится в ближайшее время на Ближнем Востоке, в беседе с Радио Свобода рассуждает живущий и работающий в столице Катара Дохе политолог-востоковед Николай Кожанов, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета:

– Есть ли ощущение, что волна ярости в арабском мире из-за ответных действий Израиля в секторе Газа будет лишь нарастать и может выйти из-под всякого контроля, вне зависимости от того, чем закончится эта новая война?

– Предполагать, что это может перерасти в нечто большое, пока сложно. То, что мы видим, то, что происходит непосредственно на самом Ближнем Востоке, по-прежнему укладывается в старые лекала. Есть обобщенная арабская улица, которая, конечно, яростно бушует. И есть власти арабских стран, вынужденные прислушиваться к мнению этой улицы, хотя, по большому счету, они в большинстве своем были шокированы той атакой, которую устроила 7 октября ХАМАС на территории Израиля. Так что арабские государства пока грозят Израилю, но с практической стороны они пока ничего не решили.

Сейчас напрашиваются ассоциации с двумя историческими событиями. С одной стороны, это может быть новым "выстрелом в Сараево", когда никто до последнего не верил в мировую войну, но все стороны постепенно повышали ставки в игре. Но еще больше случившееся напоминает "11 сентября 2001 года для Ближнего Востока". Вроде бы угрозы самому существованию Государства Израиль не было, но 7 октября 2023 года стало страшным рубежом, поворотным моментом, на который Израиль не мог не отреагировать. И после которого израильское правительство приняло ряд судьбоносных решений.

– А насколько все эти протесты, митинги и призывы покончить с Израилем стихийны? Насколько это искренний душевный порыв арабской улицы (называть тут можно по-разному), а насколько они организованы сверху властями тех или иных арабских стран? И держат ли они ситуацию под контролем?

– С учетом того, что в большинстве арабских стран – достаточно жесткие внутриполитические системы, способные, после времен "арабской весны", удерживать внутреннюю ситуацию под контролем, то выхода этих протестов за пределы чего-то управляемого пока ожидать не приходится. Что касается их естественности – в разных странах по-разному, настроения заметно отличаются. Разумеется, потенциал той части арабской улицы, которая поддерживает палестинцев, которая искренне переживает за то, что происходит сейчас в секторе Газа, велик. Например, в том же регионе Персидского залива осело большое количество палестинских беженцев, перемещавшихся сюда многие десятилетия. Они встроены в местную политическую и экономическую жизнь (хотя и не получили во многих случаях гражданства), и это естественным образом создает настрой ненависти к Израилю, к тому, что он делает в Газе сейчас. Несмотря на все специфические внешнеполитические игры властей тех же арабских монархий Персидского залива, они должны прислушиваться к собственному населению, которое в принципе в душе всегда было настроено негативно по отношению к Израилю.

Что, впрочем, не мешает отметить одно "но": все-таки эта пресловутая арабская улица не до конца едина. Часть ее уже дистанцировалась от палестинской проблемы, устала от нее. Но нынешний всплеск насилия вернул эту тему вновь в центр всеобщего внимания. А вот если бы мы продолжали жить в то прекрасное время постепенного налаживания отношений арабских монархий с Израилем, которое длилось до октября 2023 года, то вполне возможно, что палестинская проблема просто в целом ряде стран совсем исчезла бы из повестки.

– В наше время победа в информационной войне важна не менее, чем в прямом столкновении на поле боя. Как вы думаете, Израиль информационную войну проигрывает?

– Сложно говорить за весь мир, восприятие самого существования Израиля отличается от государства к государству. Но если брать "Глобальный Юг", то, да, момент во многом для израильтян упущен. Когда произошли события 7 октября, когда, действительно, мы видели целый ряд страшных зверств, совершенных боевиками ХАМАС и их сторонниками в ходе атак на израильские поселения, видели военные преступления против мирных граждан, которые шокировали очень многих и в арабском мире, то именно в этот момент информационную войну мог бы выиграть и Израиль. Первая реакция лидеров арабского мира, в том числе и монархий Персидского залива, была откровенно осуждающей. Но последующий ответ Израиля, в результате которого гибнут тысячами мирные люди уже в самой Газе, и когда, тем более, это все очень активно транслируется такими сильными медиаресурсами, как "Аль-Джазира" – все это, естественно, поменяло ситуацию не в пользу Израиля. Та новостная картинка, которую мы видим в интернете, в телевизорах, которая распространяется в социальных сетях, конечно, выставляет израильтян в плохом свете. И количество людей, которые сочувствуют Израилю на этом "Глобальном Юге", и особенно таких, которые могут решиться на выражение какого-то сочувствия Израилю и на оправдание его действий, стремительно сокращается.

– Насколько велика роль ведущих арабских СМИ сейчас, вроде каналов "Аль-Джазира" или "Аль-Арабия", в освещении этого конфликта? Они действуют агрессивно, подогревают эмоции? В последние десять лет, кстати, после "арабской весны", ведь в политологии даже такой термин появился, "эффект "Аль-Джазиры".

– Мы, политологи и аналитики, нередко склонны преувеличивать роль неких феноменов. Да, всегда вокруг "Аль-Джазиры" крутился красивый миф о ее всемогуществе. Это, действительно, очень влиятельная медиакорпорация, и, более того, такая, продукцию которой на "Глобальном Юге" смотрят, читают и воспринимают намного больше и активнее, чем продукцию западных телеканалов и информационных агентств. И чем, кстати, "Россию сегодня", которая также на Ближнем Востоке вовсю присутствует. Но говорить, что именно "Аль-Джазира", и там "Аль-Арабия" – единственные источники новостей для жителей региона, я бы точно не стал. Молодое население Большого Ближнего Востока гораздо сильнее ориентировано на социальные медиаресурсы, Тик-Ток и Х, а не на телевизор или даже не на веб-сайты.

– Как раз я хотел спросить: откуда, по вашим наблюдениям, жители арабских стран сегодня чаще получают информацию? От журналистов, от друзей, из соцсетей, или вообще во время молитв в мечетях и после них? И насколько реалистичны их представления о происходящем? Или опять, как во многих других странах, 20-летние и 60-летние – это люди с разных планет?

– Вы правы, здешние 20 и 60-летние – люди, действительно, во многом с разных планет. Старшее поколение опирается в своих выводах все-таки на то, что видит в телевизоре, и да, конечно, на то, что оно обсуждает в ходе пятничных молитв. Сила проповеди в мечети очень все еще велика для всего Ближнего Востока. Например, в день начала израильской военной операции в Газе весьма масштабная акция "в поддержку Палестины" в нашей Дохе началась как раз от ступеней ее знаменитой Центральной мечети. И потом, как огромная волна, разошлась по всему городу и продолжалась до поздней ночи. Чему я сам был свидетелем. Однако молодое население, да и не только, также это и люди моего возраста, 40-летние, все-таки все больше и больше ориентируются на социальные сети, в первую очередь здесь, наверное, на Х, бывший Твиттер. Через которые, естественно, распространяется не только реальная информация, но и мифы, и слухи, и через которые легко поджечь общественное мнение. Опять же, я сам был свидетелем, как мои коллеги по университету, ближневосточные аналитики, отслеживали в первые часы и дни ситуацию в Израиле и секторе Газа. Это были далеко не новостные агентства, это все-таки была Х, то есть Твиттер, и то, что приходит через эту соцсеть.

– Вы упомянули, что отношение разных арабских лидеров и правительств и разных арабских обществ к происходящему сегодня не идентично, что есть свои нюансы и различия. В чем они?

– Очень многое зависит от того, как в разных странах воспринимается проблема палестинских беженцев, и какие отношения выстроены у арабских государств с ХАМАС. Например, правительство Египта, совершенно справедливо считающее ХАМАС ответвлением движения "Братья-мусульмане", с которым у Каира отношения враждебные, естественно, всю эту новую войну, начавшуюся по вине ХАМАС, восприняло, мягко говоря, с неудовольствием. У президента ас-Сиси есть серьезное опасение, что новая волна палестинских беженцев может очень ухудшить экономическую ситуацию в Египте. А еще и усилить присутствие тех же "братьев-мусульман" внутри его страны. Так что в Каире ничего хорошего от этого конфликта не ждут. Вторая соседняя страна, Иордания, также очень обеспокоена притоком новой волны палестинцев – кстати, в Аммане все еще не забыли, как десятилетия назад, в 1970 году, боевики Организации освобождения Палестины чуть ли не добились свержения правящей хашимитской королевской династии. Куда более прагматично к вопросу подходит, допустим, Катар, у которого установлены плотные контакты с политическим крылом ХАМАС. И который воспринимает ХАМАС и свои связи с этой радикальной группировкой как инструмент для усиления своих позиций на внешнеполитической арене.

Что можно сказать совершенно точно – то, что, несмотря теперешний вынужденный отказ Саудовской Аравии от продолжения переговоров с Израилем по нормализации отношений, несмотря на заморозку реализации так называемых "авраамовых соглашений" Израиля с другими странами, этого конфликта изначально, по крайней мере в арабском мире, никто не хотел. Потому что он несет намного больше рисков, чем каких-либо дивидендов для всех стран арабского мира, независимо от их отношений с ХАМАС и с Израилем.

– Какой выглядит ситуация, после атаки ХАМАС на Израиль и начала ответной израильской военной операции в секторе Газа, глазами типичного арабского обывателя? Он первое со вторым связывает? Потому что есть ощущение, что о первом событии как-то никто уже не вспоминает, как будто его и не было, и всех приводит в ярость лишь то, что происходит сейчас. То, что они видят и слышат – а это тысячи погибших в Газе, израильская блокада, толпы палестинских беженцев, израильские бомбежки и так далее.

– Именно так, боюсь, сейчас на арабской улице уже никто не связывает первое со вторым. Внимание перекинулось на традиционный нарратив, который гласит, что в течение многих десятилетий все палестинское население угнеталось Израилем. И что агрессия боевиков ХАМАС была вызвана, собственно говоря, ужасными условиями, созданными Израилем. Ну, а сейчас Израиль как бы уже вовсю проявляет, по мнению этой условной арабской улицы, свое истинное звериное лицо. И вместо того, чтобы разбираться с ХАМАС, что называется, по-честному, использует ситуацию для проведения чуть ли не этнических чисток в секторе Газа. Да, к сожалению, мы все видим, что военную операцию ЦАХАЛ проводит очень жестко, что потери среди мирного населения Газы и его страдания велики. И эти события как раз льют новую воду на мельницу этого антиизраильского нарратива.

Чаша весов могла бы склониться на сторону Израиля, если бы не этот его жестокий, иногда просто слепой военный ответ

Я вернусь к тому, о чем мы с вами уже говорили – как выглядит все с точки зрения информационной войны. Чаша весов могла бы склониться на сторону Израиля, если бы, действительно, не этот его жестокий, иногда просто слепой военный ответ. Потому что в первые часы 7 октября, потом в первые день-два, на условной арабской улице, что греха таить, сразу нашлись отдельные люди, откровенно радовавшиеся убийствам мирного израильского населения. Но люди адекватные, коих всегда большинство в любой стране, равно как и руководство арабских стран, пребывали просто в шоке. И группировку ХАМАС, очень мягко говоря, могли бы совсем не поддержать – если бы не последующие события. А теперь все воспринимается не как война Израиля с ХАМАС, а как агрессия против палестинского населения.

– Какую роль в подогревании настроений в арабском мире сейчас играет религиозный фактор, вами уже упомянутый, и проповеди и призывы разных религиозных лидеров, в том числе радикальных? Я спрашиваю еще и потому, что в последние 10–15 лет ко всей этой радикальной религиозной исламской самодеятельности, например, в арабских монархиях относились настороженно и откровенно неприязненно. И ко всем народным движениям вроде "Братьев-мусульман", частью которого является ХАМАС. Потому что для арабских властителей все это попахивало новой "арабской весной" и даже возрождением террористической группировки "Исламское государство".

– Нынешний конфликт нисколько не сменил акцентов. Если мы рассмотрим Персидский залив: власти Катара, предоставившие политическому крылу ХАМАС у себя убежище, официально, как они говорят, сделали это якобы по просьбе самих США! Чтобы получить для всех определенный канал коммуникации и исполнять роль некого важного для Вашингтона посредника. С другой стороны, неофициально Доха дала четко понять ХАМАС: "Здесь лишь дом для ваших семей. Но какую-либо политическую деятельность, особенно такую, которая может быть направлена на дестабилизацию ситуации у нас, вести даже и не думайте".

– Я спрашивал несколько о другом. Насколько, скажем так, дворцы правителей и мечети, со всеми этими радикальными имамами, сейчас едины в своих взглядах? Не боятся ли правители того, что радикальные пятничные проповеди заведут их народы куда-то очень далеко, и речь пойдет уже не только о войне Израиля с ХАМАС?

– Нет, не боятся, по ряду причин. Во-первых, все-таки все каналы общения народа и духовенства очень жестко контролируются во всем регионе. Если и есть где-то какое-то свободомыслие, то и оно давно загнано в определенные рамки. Во-вторых – на первом плане сейчас точно не религиозный аспект и какое-то там противостояние с "неверными", а именно "борьба за освобождение палестинского народа". Я вижу, на данный момент, единение на этой почве совершенно разных групп людей, зачастую даже разных конфессий. Никакого подпольного бокового финансирования любых радикальных течений в исламе тоже уже нет, потому что и эта сфера давно поставлена под жесткий контроль властей. Проводить сборы денег на нужды радикальных "борцов" по пятницам около мечетей, как это было еще, допустим, до 2014–15 годов, здесь уже просто невозможно.

Благотворительная помощь собирается, действительно, но через официально дозволенные организации. И идет она именно на помощь палестинцам, а не какому-нибудь определенному движению или группе. Вчера я заходил в один из местных шоппинг-центров, Carrefour, и там на входе шел сбор денег на "реконструкцию Палестины". И никакого слова "ХАМАС" там не было, не упоминается оно нигде.

– Все последние годы так много говорилось о налаживании отношений Израиля со многими арабскими странами, и с ОАЭ, и с Бахрейном, и с Марокко, и с Саудовской Аравией. И даже в Катаре, который является главным финансовым донором сектора Газа и группировки ХАМАС, несколько лет просуществовало израильское торговое представительство. А теперь даже Иордания, которая почти 30 лет назад установила с Израилем полноценные дипотношения, отозвала оттуда своего посла. Так что, можно все эти идеи похоронить, назад уже ничего не вернуть, чем бы нынешний конфликт ни закончился?

– Торговое представительство Израиля в Дохе было закрыто, но связи между Катаром и Израилем сейчас очень даже поддерживаются по линии силовых ведомств, за счет всяких челночных визитов. Недавно в Доху прилетали люди из Моссада, чтобы переговорить вновь по ситуации вокруг Газы, в первую очередь по вопросам освобождения израильских заложников. По общему процессу примирения, да, был нанесен огромный удар. Но этот удар – не первый и не последний. Постепенный распад мирового мусульманского антиизраильского блока идет уже достаточно давно, многие десятилетия. Начинался он не с арабского мира, а, скажем так, с окраин исламского мира, а постепенно привел к подписанию так называемых "соглашений Авраама".

Первая реакция лидеров арабских стран на то, что боевики ХАМАС устроили на израильской территории, была негодующей

Я думаю, что если наша параллель с "выстрелом в Сараево" неверна, а вероятность этого достаточно высокая, то рано или поздно Израиль и арабские государства вернутся за стол переговоров. Потому что стабилизация всего Большого Ближнего Востока, принимая во внимание то, что вообще сейчас происходит в международной политике, это объективная необходимость, в которой были заинтересованы очень многие. И в том числе по этой причине, как я уже отметил, 7 октября первая реакция лидеров арабских стран на то, что боевики ХАМАС устроили на израильской территории, была негодующей.

– Давайте отдельно поговорим именно о Катаре. Все смотрят сегодня на катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани, который вдруг стал главным переговорщиком между ХАМАС, Израилем, США и так далее. Несколько израильских заложниц, действительно, освобождены при прямой помощи Катара. Как Аль Тани сумел добиться всего, чего хотел?

– Катар – малое государство, которое традиционно обеспечивает свое выживание, в том числе, и за счет проецирования так называемой мягкой силы, часто предлагая свои усилия как посредника в международных конфликтах, и тем самым усилия свою роль в мировой политике. И с учетом того, что из всех стран Персидского залива именно у Катара установлены самые тесные отношения с ХАМАС, а также учитывая тот факт, что Катар, наверное, первое в списке государств региона, которое по целому ряду вопросов оказалось сейчас ближе всех к Соединенным Штатам Америки, нет ничего удивительного, что Доха взяла в который раз на себя роль посредника. И вновь пытается, вполне прагматично, зарабатывать на этом внешнеполитические очки. Но это, подчеркиваю, опять не в первый и не в последний раз.

– Но почему не ОАЭ, не Саудовская Аравия, а именно эмир Аль Тани оказался первым среди всех арабских лидеров, с кем все готовы садиться за стол переговоров? Значит, есть у него какие-то козыри, а у других их нет? Как ему удается так ловко побеждать в борьбе за первое место в арабском мире? И как он так ловко лавирует между Эр-Риядом, Каиром, Абу-Даби, Вашингтоном, Анкарой, Тегераном, между всеми?

– В руках у Катара есть неоспоримые козыри. Во-первых, ХАМАС, как мы уже несколько раз сказали, это ответвление движения "Братья-мусульмане". А в отношениях с "братьями-мусульманами" и у Саудовской Аравии, и особенно у Объединенных Арабских Эмиратов, как известно, существуют огромные проблемы. Во-вторых, традиционно ОАЭ и Саудовская Аравия имеют гораздо более тесные связи с властями Палестинской автономии, с ФАТХ и Западным берегом реки Иордан, а не с Газой. Тесные связи с сектором Газа, как экономические, так и политические, роль посредника, финансово-экономическое донорство – это всегда был Катар. Более того, Катар и в предыдущие периоды насилия и всплесков израильско-палестинского противостояния показывал свою способность быстрее и эффективнее его тушить, чем кто-либо другой, и уж особенно Объединенные Арабские Эмираты.

В-третьих, отношения между США и той же Саудовской Аравией на данный момент находятся не на лучшем уровне. И вполне естественно, что для Вашингтона обращаться за помощью лучше к тому, кто находится ближе – а на данный момент это, объективно, Катар. Катарцы уже давно пожинают приятные плоды своей репутации – страны, которая может и умеет решать вопросы на международной арене, или, по крайней мере, создавать площадки для переговоров. В то время как та же Саудовская Аравия, на примере ее внешнеполитических приключений в том же Йемене и вообще в регионе, мягко говоря, пока что проблемы только эффективно для всех и самой себя множила. Поэтому Катар во многом даже безальтернативен, я бы сказал так.