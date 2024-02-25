Арбенина со сцены раскритиковала отмену своих концертов из-за доносов

Запланированные на 25 и 27 февраля концерты Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Южно-Сахалинске и Владивостоке отменили. Об этом группа сообщила в своих соцсетях. Музыканты опубликовали письмо руководства южно-сахалинского дворца спорта "Кристалл", где должен был состояться концерт.

В тексте говорится, что площадку для выступления предоставить невозможно "в связи с подготовкой и проведением чемпионата и первенства Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваля по чир спорту "Зимний" в период с 22 по 26 февраля".

"Чирлидинг? Очень патриотично", - прокомментировали "Ночные снайперы" сообщение дворца спорта.

Об отмене также сообщает ТАСС со ссылкой на организацию по распространению билетов "Сахалин65.ру". В агентстве сообщили, что организаторы проинформировали об отмене выступления Арбениной. Деньги за билеты зрителям возвратят.

Концерт Арбениной, планировавшийся в спорткомплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке, отменили после рекомендации мэра города Константина Шестакова. При этом концерты группы 22 и 24 февраля в Благовещенске и Хабаровске состоялись, отмечает "Настоящее Время".

Во время концерта в Хабаровске накануне Арбенина, как пишет "Астра", прямо высказалась об отмене выступления во Владивостоке: "Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты. Я должна молчать об этом? Какого чорта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала. Потому что нельзя сносить вот это беззаконие".

"Ночные снайперы" опубликовали видео, на котором Арбенина исполняет на концерте песню Виктора Цоя "Легенда".