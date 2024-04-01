Арест журналистки Радио Свобода Алсу Курмашевой продлён до 5 июня

Советский районный суд Казани в понедельник продлил до 5 июня продлил срок содержания в СИЗО журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. Об этом сообщает Idel.Реалии.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита журналистки настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал.
После заседания суда Алсу Курмашева рассказала СМИ, что ей "не очень хорошо физически, бытовые условия очень плохие". "У меня нет возможности следить за своим здоровьем", — уточнила журналистка. На уточняющий вопрос, оказывают ли ей медицинскую помощь, Алсу Курмашева ответила: "Минимальную".
Кроме того, она рассказала об условиях содержания в СИЗО: "Камера пять квадратных метров на двоих... Нет горячей воды... Вместо унитаза дырка в полу. Нет даже полметра свободного! Две кровати и нет стола, обшарпанные стены. Ремонта, наверное, не было полвека".
Алсу Курмашеву обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: о несообщении сведений о себе для включения в реестр "иноагентов" и о распространении так называемых фейков об армии - ей вменяют распространение книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", которую редакция "Idel.Реалии" презентовала осенью 2022 года.
Алсу Курмашева находится в СИЗО с октября 2023 года.
У журналистки гражданство США и России. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми. В середине мая прошлого года она ненадолго приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Перед вылетом домой она была задержана в аэропорту, против неё возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.
Через неделю после оглашения приговора — 18 октября прошлого года — журналистку вновь задержали по другому делу и на этот раз отправили в СИЗО. Ещё через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие возбудило ещё одно уголовное дело о распространении так называемых фейков об армии.
После предыдущего решения суда о продлении меры пресечения исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус заявил, что "российские власти ведут преступную кампанию против незаконно задержанной Алсу Курмашевой". По словам Капуса, "государственный департамент США должен официально объявить ее "неправомерно задержанной": точно так же, как это сделано в отношении Эвана Гершковича из Wall Street Journal, который был немедленно внесен в список после его несправедливого ареста".
Ранее Чехия и еще 22 страны выдвинули Алсу Курмашеву на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.
- Задержание Алсу осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
- Международные организации по правам человека и свободе СМИ также осудили политически мотивированное задержание Алсу и призвали к ее немедленному освобождению. Среди них: Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Freedom House, ПЕН-Америка, Репортеры без границ, Международная федерация журналистов и Международный институт прессы. Комитет по защите журналистов заявил, что "арест Алсу Курмашевой является на сегодняшний день самым вопиющим примером злоупотребления российским законодательством об иностранных агентах против независимой прессы".
- Государственный департамент США уделяет "огромное внимание" делу Алсу Курмашевой. Об этом 18 января заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Внешнеполитическое ведомство до сих пор не признало журналистку неправомерно задержанной — по словам Миллера, это не означает, что такие усилия не прилагаются.
- 30 ноября 2023 года проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алсу Курмашеву политической заключенной.
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