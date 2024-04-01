Арест журналистки Радио Свобода Алсу Курмашевой продлён до 5 июня

Советский районный суд Казани в понедельник продлил до 5 июня продлил срок содержания в СИЗО журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита журналистки настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал.



После заседания суда Алсу Курмашева рассказала СМИ, что ей "не очень хорошо физически, бытовые условия очень плохие". "У меня нет возможности следить за своим здоровьем", — уточнила журналистка. На уточняющий вопрос, оказывают ли ей медицинскую помощь, Алсу Курмашева ответила: "Минимальную".

Кроме того, она рассказала об условиях содержания в СИЗО: "Камера пять квадратных метров на двоих... Нет горячей воды... Вместо унитаза дырка в полу. Нет даже полметра свободного! Две кровати и нет стола, обшарпанные стены. Ремонта, наверное, не было полвека".

Алсу Курмашеву обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: о несообщении сведений о себе для включения в реестр "иноагентов" и о распространении так называемых фейков об армии - ей вменяют распространение книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", которую редакция "Idel.Реалии" презентовала осенью 2022 года.

Алсу Курмашева находится в СИЗО с октября 2023 года.

У журналистки гражданство США и России. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми. В середине мая прошлого года она ненадолго приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Перед вылетом домой она была задержана в аэропорту, против неё возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.

Через неделю после оглашения приговора — 18 октября прошлого года — журналистку вновь задержали по другому делу и на этот раз отправили в СИЗО. Ещё через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие возбудило ещё одно уголовное дело о распространении так называемых фейков об армии.

После предыдущего решения суда о продлении меры пресечения исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус заявил, что "российские власти ведут преступную кампанию против незаконно задержанной Алсу Курмашевой". По словам Капуса, "государственный департамент США должен официально объявить ее "неправомерно задержанной": точно так же, как это сделано в отношении Эвана Гершковича из Wall Street Journal, который был немедленно внесен в список после его несправедливого ареста".

Ранее Чехия и еще 22 страны выдвинули Алсу Курмашеву на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.