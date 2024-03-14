Глава МИД Чехии призвал Россию освободить Алсу Курмашеву

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил в поддержку журналистки Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой, которая до ареста в России жила и работала в Праге.

Выступая в рамках дебатов в Совете безопасности ООН, Липавский призвал Россию освободить журналистку, которой в России грозит до 10 лет лишения свободы по нескольким обвинениям.

Темой дискуссии, в которой участвовал Ян Липавский, было предотвращение войн и конфликтов. Среди прочего, чешский министр подчеркнул необходимость создания атмосферы безопасности и поддержки для женщин, способствующих укреплению мира, для правозащитников, активистов, журналистов и защитников гендерного равенства. "Хочу добавить, что Чехия призывает Россию немедленно освободить из тюрьмы Алсу Курмашеву", - подчеркнул Липавский. Слова главы МИД Чехии приводит издание Novinky.cz.

В ходе обсуждения Ян Липавский раскритиковал власти России, которая, по его словам, будучи постоянным членом Совета безопасности "очевидно противоречит самой сути ООН, ведя войну против Украины, и подрывает авторитет всей структуры безопасности, закреплённой в уставе ООН".

Также, по словам Липавского, Чехия считает, что реформированный и более представительный Совет безопасности ООН смог бы лучше справиться с нынешним беспрецедентным кризисом.

Алсу Курмашеву, имеющую гражданство России и США, российские власти обвиняют в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах и о распространении "фейков" о российской армии. Журналистка вину не признаёт. Её коллеги уверены, что её преследуют за профессиональную деятельность. "Мемориал" признал Курмашеву политической заключённой.

20 февраля Верховный суд Татарстана оставил Алсу Курмашеву в СИЗО до 4 апреля. Адвокат журналистки ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь в том числе на состояние здоровья журналистки. Судья Ольга Мигунова в этом отказала.

Исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус заявлял в связи с арестом сотрудницы корпорации, что "российские власти осуществляют заслуживающую осуждения кампанию по уголовному преследованию несправедливо задержанной Алсу Курмашевой". "Её бросили в тюрьму, к ней относятся несправедливо только потому, что она американская журналистка" - подчеркнул Капус.