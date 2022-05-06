Арестованный мундеп Горинов написал обращение из СИЗО

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов, которого арестовали на месяц по делу о распространении фейков о российской армии, написал обращение из СИЗО.

В письме Горинов вспомнил о своём отце, который вернулся со Второй Мировой войны инвалидом и о детстве, в котором он видел участников той войны "без рук, без ног, слепых". Муниципальный депутат называет войну "самым последним, самым грязным делом, недостойным звания человека".

Горинов также вспомнил, что во время августовского путча 1991 года он был вместе с защитниками Белого дома. "Тогда мы защищали, в том числе, наряду с другими правами, наше право свободно мыслить и высказываться. Если бы мне тогда сказали, что через 30 лет меня будут судить уголовным судом за слова, за мнение, я бы не поверил. Таков печальный итог, к которому пришло наше общество." - пишет муниципальный депутат.

По словам Горинова, состояние гражданского общества в России таково, что оно не может воспрепятствовать происходящему. Депутат призвал оставаться людьми внутри себя, чтобы "не было стыдно перед будущими поколениями граждан России, которая, будет свободной и демократической страной".