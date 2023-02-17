Арестованный сотрудник BND собирал для ФСБ данные о HIMARS в Украине

Арестованный в декабре сотрудник Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND) Карстен Л. ещё минувшей осенью пытался по заданию ФСБ раздобыть данные о дислокации американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецкой системы ПВО Iris-T в Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Как говорится в публикации, российская сторона хорошо оплачивала услуги подозреваемого в шпионаже. При обыске у сотрудника BND были найдены конверты с шестизначной суммой в евро.



В ходе расследования выяснилось, что ФСБ поручила Карстену Л. через посредника Артура Е. (он также недавно был арестован) выяснить по возможности более точные данные GPS всех установок, которые были поставлены в Украину из США и Германии. По информации издания из компетентных кругов, пока кажется маловероятным, что эти данные были переданы в российскую спецслужбу.



Федеральная прокуратура Германии под руководством генерального прокурора Петера Франка ведет расследование в отношении Карстена Л. и Артура Е. по подозрению в государственной измене. Оба находятся в СИЗО. Сотрудник BND был задержан незадолго до немецких рождественских праздников благодаря информации одной из западных спецслужб о возможной утечке данных. Коллеги сообщают, что Карстен Л. был известен своими право-радикальными воззрениями. Эти подозрения подтвердились и во время рутинной проверки безопасности в BND. Однако, несмотря на это, Карстен Л. получил повышение и сам стал возглавлять отдел по проверке сотрудников. Ранее он долговременно работал в области технического шпионажа.

Его подозреваемый сообщник Артур Е. был задержан при возвращении из поездки в США в аэропорту Мюнхена. Немецкий бизнесмен с российскими корнями попал под подозрение сотрудников ЦРУ в конце января во время контроля в аэропорту при вылете из США. Якобы он познакомился с Карстеном Л. на вечеринке в городе Вайлхайм (земля Бавария), где тот проживал с семьей. Артур Е., по меньшей мере, два раза передавал ФСБ секретные материалы, которые Карстен Л. добывал в немецкой разведке. Бизнесмен уверяет, что не знал о содержании пакетов, которые передавал ему сотрудник BND. По информации Der Spiegel, Артур Е. передавал Карстену Л. также и конверты с вознаграждением. В BND считают, что российская спецслужба планировала долгосрочное использование двойного агента.



Адвокат Карстена Л. отказался комментировать изданию новые сведения. Федеральная прокуратура и BND также не прокомментировали полученную информацию.