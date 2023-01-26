Житель Германии арестован по подозрению в шпионаже на Россию

Житель Германии, полное имя которого не раскрывается, был задержан в аэропорту Мюнхена в воскресенье и арестован на следующий день по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в четверг сообщила федеральная прокуратура Германии.
Арест связан с расследованием дела о шпионаже в немецкой Федеральной разведывательной службе БНД. Утверждается, что подозреваемый передал одной из российских спецслужб информацию, полученную от арестованного ранее сотрудника БНД.
Из сообщения прокуратуры следует, что арестованный в понедельник гражданин Германии Артур Е. не был сотрудником немецкой разведки, но выполнял функции курьера. Других подробностей дела не приводится.
Обвиняемый был задержан по прилёте из США. В операции участвовали сотрудники американского Федерального бюро расследований.
- В декабре в Германии был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник Федеральной разведывательной службы. До этого последний случай раскрытия двойного агента в Германии произошел в 2014 году. Тогда сотрудника внешней разведки арестовали за передачу секретной информации США и предложение своих услуг России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.