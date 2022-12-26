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Арестованный в ФРГ за шпионаж мог передавать РФ данные об Украине

Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), которого на днях арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают в понедельник немецкие телерадиокомпании WDR и NDR.

По данным этих СМИ, сотрудник BND Карстен Л., очевидно, передавал в Россию секретные доклады с оценкой положения на фронте. Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют сообщения прессы.

Ранее BND проинформировала федеральную прокуратуру о подозрении на шпионаж в собственном ведомстве. В настоящий момент ведется расследование. Карстен Л. был арестован в прошлую среду и сейчас находится в СИЗО. Генеральный прокурор предъявил ему обвинение в государственной измене, в частности, в том, что подозреваемый в 2022 году разглашал государственную тайну, передавая России секретную информацию.

Вербовка агента в спецслужбе враждебных государств, в особенности в военное время, считается чрезвычайно сложным и затратным предприятием. По оценке министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, в случае подтверждения подозрения речь будет идти о важном ударе против российской шпионской сети. Ещё весной Берлин выслал 40 российских граждан, которые, как утверждают германские спецслужбы, занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. Спецслужбы ФРГ убеждены, что в Германии остаются десятки российских шпионов, однако случаи вербовки непосредственно сотрудников германских спецслужб крайне редки.

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