Контрразведка с пробоиной. Арест российского шпиона в ФРГ

В прошедший четверг президент Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND) Бруно Каль заявил о разоблачении российского шпиона в рядах этой спецслужбы. Гражданин ФРГ Карстен Л. в течение года передавал России информацию прямо из недр BND. Разоблачение российского агента в рядах контрразведки ФРГ свидетельствует о качественно новом уровне шпионажа.



Карстен Л. подозревается в разглашении государственной тайны при отягчающих обстоятельствах, в шпионаже и измене родине. Об этом Бруно Каль сообщил сразу после задержания сотрудника BND в Берлине, обыска в его квартире и на рабочем месте. Подозреваемый незамедлительно предстал перед следственным судьёй Федерального суда Германии. Сейчас он находится в следственной тюрьме.

Задержание произошло после того, как BND узнала о "возможном случае измены в собственных рядах в ходе разведывательных мероприятий", говорится в сообщении федеральной прокуратуры. Каким образом возникло это подозрение не сообщается. По одной из версий, как и в случае с российским шпионом, раскрытым в 2014 году, указание поступило от дружественных западных спецслужб.



Вслед за раскрытием двойного агента началось масштабное расследование. После того, как подозрение подтвердилось, был подключен генеральный прокурор ФРГ, который уполномочил сотрудников Федерального управления уголовной полиции арестовать Карстена Л. Обыск был произведен также на рабочем месте еще одного сотрудника BND. Информацию о нем следователи не раскрывают. Как долго двойной шпион занимался своей деятельностью в рядах немецкой контрразведки, не сообщается. Известно, что агент передавал информацию в течение 2022 года после нападения России на Украину. Как заявила представительница правительства ФРГ берлинской газете taz.de, германский кабинет министров уже давно был проинформирован об этом случае, однако она отказалась раскрывать детали возможной политической подоплеки.

С доступом к гостайне

Информации о деятельности двойного агента в немецкие СМИ просочилось немного. Неизвестно, в каком секторе BND и как долго он работал на российские спецслужбы, а также к какого рода сведениям он имел доступ. Ясно лишь, что Карстен Л. передавал информацию под грифом "государственная тайна". Под вопросом остается, удалось ли шпиону вынести из помещений BND важные документы и переправить их в Москву.



Бруно Каль заявил после задержания: "Сдержанность и соблюдение секретности в этом особом случае очень важны. Применительно к России мы имеем дело с противником, чью бессовестность и готовность к насильственным действиям мы должны учитывать". По словам главы BND, любая деталь, которая станет известна в общественном пространстве, может увеличить преимущество противника в его намерении нанести Германии ущерб. Поэтому необходимо соблюдать строжайшую секретность и не распространять информацию в СМИ. Если тайные данные BND были переданы в Москву, опасности могут быть подвержены агенты Германии в России.

Еще в октябре Бруно Каль и глава Ведомства по охране конституции (Verfassungsschutz) Томас Хальденванг на слушаниях в комитете Бундестага по контролю за спецслужбами предупреждали о растущей шпионской активности российской стороны. Хальденванг тогда подчеркнул "тревожный рост брутальности российской шпионской деятельности". Западные эксперты уже давно предупреждают об активизации шпионажа России после начала захватнической войны в Украине.

"Может подорвать доверие союзников"

В апреле Германия выслала 40 сотрудников российских спецслужб, которые были раскрыты внутренней разведкой ФРГ. Они работали под видом дипломатов. "Это были далеко не все", – отметил тогда Томас Хальденванг. В ноябре суд в Дюссельдорфе вынес приговор старшему лейтенанту в отставке за передачу ГРУ информации о призывной системе в Германии.



Ведущее политическое издание Süddeutsche Zeitung сравнивает разоблачение двойного агента с раскрытием шпиона ГДР Гюнтера Гийома в 1974 году, которое привело к отставке канцлера Вилли Брандта. Газета подчеркивает, что правительство ФРГ не может и не имеет право долгое время замалчивать детали случая с Карстеном Л. По крайней мере, после окончания расследования федеральной прокуратуры информация должна быть обнародована. Пока же действует принцип тайны следствия. Эксперт партии "Союз 90-х/Зеленые" по международным вопросам Юрген Триттин подчеркнул, что спешка сейчас "совершенно противопоказана".

В ближайшие месяцы Федеральное ведомство разведки и контрразведки собирается создать экспертный департамент под условным названием "российский дом", в котором будут собраны все компетентные сотрудники. Поскольку не известно, действовал ли Карстен Л. в одиночку, необходима особая бдительность, предупреждает Süddeutsche Zeitung. Раскрытие шпиона в рядах BND может подорвать доверие союзников к немецкой контрразведке, отмечает издание.

"Новое вселяющее страх качество"

Политики ФРГ подчеркивают чрезвычайную степень опасности, исходящую от российского шпионажа, который стал более интенсивным, чем в годы холодной войны.



Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн написал в твиттере: "Если подозрение подтвердится, нам удалось нанести серьезный удар российскому шпионажу". Эксперт Свободной демократической партии по внутренним делам Штефан Томас заявил газете Tagesspiegеl, что до сих пор много вопросов остаются открытыми, например, как долго не удавалось разоблачить агента. По словам политика, лишь после ответа на эти вопросы удастся понять, какие места в германской контрразведке являются самыми слабыми.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил в интервью телеканалу RTL/ntv, что случай внушает "особые опасения" именно потому, что речь идет о BND. К такому же выводу приходит оппозиционный политик от Левой партии Андре Хан. Он заявил газете Reinische Post, что наличие российского шпионажа в Германии "не вызывает особого удивления". Однако если он осуществляется в рядах Федеральной службы разведки и контрразведки, это свидетельствует о его "новом вселяющем страх качестве".



Эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны Хеннинг Отте подчеркнул в интервью группе изданий Funke Mediengruppe, что "российское гибридное ведение войны представляет собой весьма актуальную опасность в том числе и для Германии, а шпионаж является главным оружием этой военной стратегии".



Политик Социальной демократической партии Германии Нильс Шмид потребовал ужесточить меры против России. По его словам, Москва уже на протяжении многих лет находится в серьезном конфликте с Западом и считает, что все средства допустимы». Провозглашенная канцлером ФРГ Олафом Шольцем "смена эпох" (Zeitenwende) означает, что военный компонент должен получить больше весомости. "После того, как 30 лет проводился курс на диалог с Россией, необходимо изменение политического курса вплоть до сдерживания", – отметил эксперт по международным вопросам СДПГ.