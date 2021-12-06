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Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер

Аргентина одобрила применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции (для ревакцинации). Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) , который курирует производство вакцины.

По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность "Спутника Лайт" составляет 70 процентов против дельта-штамма коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 тысяч человек в Москве.

Эффективность "Спутника Лайт" против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям"Спутник V" - более 83 процентов против инфекции и более 94 процентов против госпитализации, отметили в РФПИ.

Ранее ссылаясь на предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования, в РФПИ сообщили об успешных испытаниях так называемого коктейля вакцин, состоящего из российского "Спутника Лайт" и британского препарата AstraZeneca.

Двухкомпонентную вакцину "Спутник V" аргентинские власти зарегистрировали в декабре 2020 года. "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В России "Спутник Лайт" применяется для самостоятельной вакцинации от СОVID-19 взрослых пациентов от 18 до 60 лет.

В июле аргентинский Минздрав представил промежуточные данные о ходе вакцинации в стране. На тот момент в Аргентине применили 6,9 млн доз российского препарата – больше, чем китайской вакцины Sinopharm и британско-шведского препарата от AstraZeneca. В августе группа аргентинских учёных пришла к выводу, что защита от коронавирусной инфекции постепенно растет в течение полугода после вакцинации препаратом "Спутник V".

"Спутник V" – наиболее массово применяемая вакцина из четырёх зарегистрированных в России. Ни одна российская вакцина на данный момент не одобрена ВОЗ, а также регуляторами ЕС и США, однако "Спутник" применяется в ряде стран мира, включая Аргентину, Сербию, Венгрию, Сан-Марино. Накануне стало известно, что Саудовская Аравия с нового года открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов.

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