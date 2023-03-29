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Архимандрит Киево-Печерской лавры перешёл из УПЦ в ПЦУ

Архимандрит Авраамий

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Это произошло 29 марта, в последний день перед тем, как монастырь Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата) по решению властей Украины должен покинуть Лавру.

Авраамий принадлежит к числу братии монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры - он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахам Лавры он предложил последовать его примеру.

Епифаний обратился к властям с просьбой предоставить помещение на территории Лавры для проведения богослужений и проживания братии ныне создаваемого монастыря ПЦУ. Ранее он также призывал монахов УПЦ переходить в ПЦУ - в этом случае, по его словам, они смогут остаться в Лавре.

Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Онуфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь в УПЦ считают неканонической, обвиняя в расколе. В свою очередь, сторонники ПЦУ обвиняют УПЦ в связях с Москвой, указывая на то, что, хотя она и заявила о независимости от РПЦ после российского вторжения в Украину, это никак не было оформлено юридически - УПЦ не получала автокефалии и не просила о ней. Власти Украины также считают УПЦ по-прежнему связанной с Московским патриархатом.

29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ, на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник "Киево-Печерская Лавра" отказался от договора аренды с УПЦ. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами "потихоньку" покинут территорию.

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