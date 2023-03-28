УПЦ попросили из Лавры. Эфир в 20:30

Покинут ли Лавру священники и монахи Украинской православной церкви, которую по-прежнему связывают с Москвой? Получит ли Киево-Печерскую лавру признанная автокефальной Православная церковь Украины? И почему Верховная Рада до сих пор не рассмотрела в том числе и правительственный законопроект, призванный запретить в Украине деятельность УПЦ?

Собеседники Виталия Портникова – Тарас Антошевский, украинский религиовед, шеф-редактор Религиозно-информационной службы Украины, и Сергей Чапнин, российский религиовед, старший научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фордхэмского университета. Эфир в 20:30.