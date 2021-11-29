В Севастополе, аннексированном Россией, никак не могут завершить реконструкцию здания Художественного музея имени М.П. Крошицкого. Ремонт архитектурного памятника, пережившего Вторую мировую войну, должны были закончить еще в позапрошлом году, но здание до сих пор стоит в лесах. Строители допустили грубые ошибки при проведении работ, отчего на стенах образовался грибок. Эксперты говорят, что к таким последствиям приводит равнодушие чиновников и недобросовестность подрядчиков.

Здание Севастопольского художественного музея в самом центре города с 2018 года обнесено забором. Его стены закрывает фальшфасад, за которым зияют пустые оконные проемы. Кругом стоят контейнеры для строительного мусора. При этом активные реставрационные работы по состоянию на конец ноября 2021 года на объекте не ведутся. Мимо здания неторопливо прогуливаются несколько мужчин в спецодежде и строительных касках, но никаких звуков ремонта из-за забора не доносится.

Музей размещается в бывшем доходном доме купца Гавалова, который возвели в 1899 году в эклектичном стиле. После 2014 года здание внесли в список объектов культурного наследия регионального значения России. На проспекте Нахимова это единственный сохранившийся дом дореволюционной постройки. К тому же во всех туристических путеводителях его называют одним из самых красивых зданий Севастополя. Поэтому к объекту приковано всеобщее внимание.

Отреставрировать памятник архитектуры, который не ремонтировали более 40 лет, российские власти аннексированного Крыма решили три года назад в рамках "федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя". На это выделили 505 миллионов рублей, из которых 310 миллионов отвели на строительные работы, а 195 – на закупку нового оборудования. Проект предусматривал реставрацию фасада и капитальный ремонт внутренних помещений с заменой перекрытий и гидроизоляцией фундамента. Выполнить работы доверили ООО "Гуар" из Санкт-Петербурга. Эта компания ранее принимала участие в реконструкции мемориального комплекса на Малаховом кургане в Севастополе и выиграла тендер на реставрацию исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве.

Перед началом работ более 11 тысяч экспонатов музея вывезли на временное хранение в помещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Еще 68 картин разместили во временной экспозиции в фойе одного из севастопольских кинотеатров. Кроме того, из здания выселили городскую музыкальную школу №1: она переехала по новому адресу.

Реконструкция началась в августе 2018 года и должна была завершиться к концу 2019 года. Подрядчик разобрал полы на этажах здания и конструкции крыши, снес все внутренние перегородки, демонтировал ворота и внутренние лестницы, однако потом дело застопорилось. Исполнителя работ не устроила маленькая сумма аванса – всего 49 тысяч рублей. Стороны заключили дополнительное соглашение, по которому заказчик – ГБУ "Единая дирекция капитального строительства" – выплатил строителям 31 миллион рублей. Однако против этого выступила прокуратура. По этой причине в начале 2020 года контракт с подрядчиком расторгли.

После этого чиновники решили, что к юбилею Победы нужно привести в порядок хотя бы фасад музейного здания, и объявили новый конкурс. Требовалось усилить эркер и балконы, провести штукатурные и каменные работы на лицевом фасаде и установить там окна. Этот подряд на сумму 57 миллионов рублей вновь достался тому же самому ООО "Гуар". Работы необходимо было закончить к 1 мая 2020 года, но исполнитель вновь не уложился в срок, и тогда отношения с ним были разорваны окончательно.

Очередного подрядчика нашли только к концу прошлого года. Им оказалось ООО "Асгард", которое обязалось окончить реконструкцию здания за 175 миллионов рублей.

Возобновление ремонтных работ постоянно откладывалось. Сначала компания оформляла разрешение на реставрацию. Потом приглашенные специалисты делали экспертизу, которая пришла к выводу, что здание находится в аварийном состоянии: когда его восстанавливали после войны, разрушенные снарядами фрагменты стен замазали на скорую руку, что со временем привело к серьезным повреждениям конструкции. Затем подрядчику пришлось переделывать первоначальный проект. Из-за простоев стены и потолок музейного здания покрылись плесенью, а арматура в обновленных перекрытиях проржавела. Чиновники пообещали, что компания "Асгард" до наступления холодов вставит дубовые окна и двери и проведет в музей отопление. Но пока что этого так и не было сделано.

Попутно городские власти выяснили, что старый подрядчик существенно нарушил технологии строительства. На устранение недочетов дополнительно потребуется от 20 до 30 миллионов рублей, заявил в октябре этого года глава департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов. По словам чиновника, в бюджете таких средств нет, а "выбить" их из компании "Гуар" без уголовного дела невозможно.

В итоге сроки сдачи объекта вновь сдвинули – на этот раз на август 2022 года. Но реалистичность этой даты вызывает сомнения. Особенно после сообщений о том, что против компании "Асгард" завели дело о хищении 229 миллионов рублей при реконструкции спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя. В начале октября местные СМИ сообщили, что директора компании-подрядчика арестовали, а в правительстве города прошли обыски и выемки документов. Однако и в "Асгарде", и в департаменте капитального строительства информацию об арестах опровергли, а следственные действия назвали "плановой проверкой".

Профессиональные архитекторы крайне возмущены происходящим в музее имени Крошицкого. "Качество работ должны оценивать правоохранительные органы и прокуратура. Ни о какой реставрации речи там и не шло – в лучшем случае мы можем говорить о капитальном ремонте", – заявил в беседе с Радио Свобода член общественного совета при департаменте капитального строительства Севастополя, член научно-методического совета при управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя, реставратор Анатолий Пряшников.

Он объяснил, что компания "Гуар" применяла на объекте цементно-песчаную штукатурку вместо известково-песчаной, "что запрещено для известняков и бутовых кладок". "Такой штукатурки нанесли около 700 квадратных метров. Естественно, она вся полопалась, ее нужно оббивать, и встает вопрос: какая степень утраты первоначального материала при этом будет? По сути, лучше б не трогали", – отметил эксперт.

Декоративные элементы фасада были обезображены вмешательством неквалифицированных кадров. Один из маскаронов (скульптурных украшений в форме головы человека или животного) на фасаде музея сначала "распух" от нанесенных слоев штукатурки, а когда (после вмешательства общественности) ошибку попытались исправить – лицо "немножко перетерли, сделали слишком худым". "Большая часть архитектурных элементов на фасаде оказалась утрачена. Реставрация там уже неприемлема. Их нужно делать заново, потому что исправить гораздо сложнее, чем сделать с нуля", – отметил Пряшников.

По словам специалиста, после ремонта здание может попросту обвалиться под собственным весом. "Есть огромная проблема, которую мало кто озвучивает: все это здание собрано из бута, без каркаса. Оно себя нормально чувствует за счет перераспределения нагрузок внутри конструкции. Для того чтобы обеспечить сейсмоустойчивость в 8 баллов, надо его усилить. Было принято решение усилить межэтажные перекрытия металлоконструкциями. Но поскольку фундамент также является бутовым, у меня большие сомнения, что это можно делать, потому что увеличивается масса конструкции и нагрузка на фундамент тоже увеличивается. Проект усиления фундамента я там не видел, да и возможно ли это сделать, если он бутовый? Нужны серьезные расчеты усиления нагрузки на фундамент здания", – говорит он.

Ошибки были допущены еще на стадии постановки задачи. "Происходит не только реставрация, но и приспособление здания к современному использованию. Это означает, что мы обязаны без утраты предмета охраны (а предметом охраны здесь является архитектурно-художественная композиция в целом) и изменения исторического вида этого здания интегрировать туда все современные средства вентиляции, отопления и всего остального, так чтобы это не диссонировало [с историческим обликом здания]. Мы не можем поставить огромную сплит-систему для создания микроклимата, мы должны все это так спрятать, чтобы этого не было видно. Это сложнейшая задача. У меня большие сомнения в том, что это здание можно приспособить под картинную галерею, потому что степень насыщения подобных зданий специальным оборудованием очень высокая. К тому же для того фонда, которым располагает Художественный музей, места [в нынешнем здании] маловато. Для галереи лучше было бы построить новое, современное здание со всеми необходимыми коммуникациями, где можно было бы размещать различные выставки", – убежден реставратор.

По его мнению, здание еще можно спасти от разрушения. Но для этого нужны дополнительные средства, а заказчик должен честно и открыто говорить обо всех проблемах проекта. "Если все будет правильно организовано, там будут работать реальные реставраторы, при необходимости будет добавлено финансирование, а также будет желание руководства города не сдать объект любой ценой и отчитаться, а сделать это как положено – если все эти условия сойдутся, то успех будет гарантирован", – считает Пряшников.

Проблема реставрации исторически значимых мест в Севастополе носит системный характер. В последние годы в городе реконструировали одну из центральных улиц – Большую Морскую, отремонтировали сквер у собора Святого князя Владимира, обновили мемориальный комплекс на Сапун-горе, но каждый из этих объектов вызвал нарекания у специалистов и обывателей.

Анатолий Пряшников убежден, что это происходит по трем причинам. "Во-первых, это недобросовестные подрядчики, которые вообще ничего не понимают в реставрации. У них есть минкультовская лицензия, но нет одного – знаний. Во-вторых, руководство города должно занимать жесткую позицию – не покрывать, а наказывать подрядчиков, которые нарушают закон. Еще одна огромная проблема – бесконечное количество посредников и субподрядчиков. В итоге до конечного исполнителя доходят копейки, отсюда и [низкий] уровень исполнителей. Мы заложники этой системы", – отметил специалист.