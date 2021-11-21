"Может быть все, что угодно". Власти Крыма проиграли битву с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают крымские чиновники, не дают практически никакого эффекта. Аннексированный Россией полуостров вышел на шестое место среди регионов РФ по количеству новых выявленных случаев COVID-19. Антирекорды по числу заболевших за сутки обновляются ежедневно. К этому приводят непоследовательность административных решений, боязнь критики и манипуляции со статистикой.

Суточные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму высоки на протяжении последних полутора месяцев – начиная с 3 октября. В Роспотребнадзоре сообщают, что по состоянию на 20 ноября "Республика Крым" занимает шестое место по количеству новых подтвержденных случаев среди регионов РФ (а одно время входила и в пятерку). Впереди только Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область и Краснодарский край.

За последние сутки число заболевших в Крыму выросло на 886 человек. Если к этому прибавить севастопольскую статистику (338 новых случаев), то счет перевалит за 1200 человек. При этом в Севастополе резко увеличилось число госпитализированных пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 113 018 крымчан и 46 021 севастополец. В Крыму умерли 3374 человека, в Севастополе – 1578 человек.

На неконтролируемое распространение эпидемии руководство полуострова реагирует со сдержанным оптимизмом. 16 ноября глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов похвастался тем, что республика по темпам вакцинации обгоняет остальные регионы РФ. "На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%", – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Севастополь не может похвалиться даже этим. По последним данным, в городе доля взрослого привитого населения недотягивает до 55%.

В этой ситуации ограничительные меры со стороны администраций двух крымских регионов принимаются бессистемно и непоследовательно. Запреты вводят и отменяют вне всякой связи с коронавирусной статистикой.

Так, в начале октября власти Крыма заставили работодателей перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет. Им отменили льготы при проезде в общественном транспорте. После этого сотрудников сфер образования, здравоохранения, торговли, общепита и некоторых других, а также государственных и муниципальных служащих обязали вакцинироваться от COVID-19 в принудительном порядке.

В Севастополе тем временем разрешили посещать театры, кино и заведения общепита только по предъявлению сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. В Крыму к этому перечню добавили и торговые центры, а также запретили работать заведениям общепита по ночам.

Школьные каникулы в городе-герое продлили с одной недели до трех. После того как в России были объявлены девятидневные "ковидные" выходные, власти Севастополя поставили блокпосты на въездах, чтобы в город не проникли потенциальные переносчики опасного заболевания. Приехать в Севастополь могли только обладатели "охранных грамот": имеющие свидетельство о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.

"Туристы, которые не соблюдают эти требования, на въезде в город будут возвращаться обратно. Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен", – объяснил введение дополнительных ограничений губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На подобный шаг власти Республики Крым не отважились: Сергей Аксенов счел строгие ограничения "нецелесообразными". Однако крымские чиновники обязали туристов, которые массово хлынули на полуостров на время оплачиваемых каникул, при заселении в отели предъявлять одновременно и результаты свежего ПЦР-теста, и сертификат вакцинации.

Введенные ограничения, очевидно, не дали желаемого результата: число заразившихся коронавирусом продолжало стремительно расти. Тем не менее уже в начале ноября крымские и севастопольские чиновники отменили ряд запретов, заявив, что принятые меры очень помогли. Оба региона не стали продлевать нерабочие дни. Сергей Аксенов вновь разрешил селиться в отелях по предъявлению лишь одного из документов, доказывающих отсутствие коронавируса. Михаил Развожаев распорядился снять блокпосты всего лишь через трое суток после их установки. "Наши блокпосты дали тот эффект, который необходим, – это значительное снижение туристического потока… Количество иногородних свелось к минимуму", – пояснил глава Севастополя.

Корреспондент Радио Свобода на себе испытал как работает блокпост, установленный в Крыму, чтобы избежать распространения коронавируса: речь идет о пункт контроля на Южнобережном шоссе, соединяющем Севастополь и Ялту, в районе поселка Форос. С каждой стороны дороги стояло по два-три человека, которые останавливали для проверки все автомобили в обоих направлениях. Проверяющие были облачены в камуфляжную одежду без погон и опознавательных знаков. У человека, который остановил машину с корреспондентом РС, на лице была марлевая маска, а на голове – казачья папаха.

Контролер вежливо поздоровался со всеми, кто сидел в автомобиле, но представляться не стал. Наличие документов о вакцинации он проверил лишь визуально, не считывая код сканером и не проверяя удостоверения личности. На обратном пути другой проверяющий (также в казачьей папахе и в одежде без опознавательных знаков) и вовсе ограничился приветствием и вопросом: "У вас всё есть?" Получив утвердительный ответ, он сказал: "Ну, проезжайте".

Те ограничительные меры, которые принимаются, довольно половинчатые

Через неделю ожидается очередная порция послаблений. С 26 ноября власти Севастополя разрешат ресторанам, барам и кафе вновь обслуживать посетителей в ночное время. Таким образом губернатор Развожаев отреагировал на требование местных рестораторов смягчить ограничения, из-за которых многие заведения оказались на грани разорения. Детские кружки и секции вновь заработают в очном режиме.

В то же время глава Крыма намекнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике вновь может случиться локдаун. "По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", – написал Аксенов в телеграме.

Отсутствие какой-либо логики во вводимых и отменяемых мерах вызывает у крымчан только раздражение. Причем даже у тех, кто лояльно относится к российской администрации. К тому же непоследовательность действий сводит на нет все усилия властей по борьбе с эпидемией, отмечают эксперты.

– С коронавирусом в Крыму все сложно, потому что мы не видим системной работы в этом отношении. Те ограничительные меры, которые принимаются, довольно половинчатые. Они вызывают отторжение. Идея Развожаева про блокпосты сразу вызвала шквал критики. Поэтому три дня – и блокпосты сняли. В Крыму любые непопулярные меры так же стараются минимизировать. Например, требование [к приезжим] предоставлять в гостиницах одновременно и ПЦР-тест, и сертификат о вакцинации вызвало очень большое возмущение. Многие, кто бронировал туры, вынуждены были перейти в частный сектор. Отсутствие последовательности только лишь нагнетает обстановку и делает шаги власти суетливыми, — отметил в интервью РС крымский политолог Александр Севастьянов.

Для Крыма туризм всегда был одной из главных статей дохода. Поэтому чиновники вынуждены считаться с тем, что людям нужно дать заработать и многие меры носят чисто формальный характер.

– Каждодневные рекорды [по заболеваемости] – следствие того, что в объявленные нерабочие дни увеличился поток туристов. Сама по себе переброска людей способствует увеличению эпидемиологической опасности. Это объективный и понятный медицинский факт. Однако никто с ним ничего поделать не смог, потому что, с одной стороны, негативные последствия очевидны, но с другой – сказать "Не приезжайте в Крым" власти попросту не могут, потому что это тоже ударит по их имиджу: как же так, курортный регион, который отказывается принимать отдыхающих! – указал Севастьянов.

Эксперт сомневается, что официальные цифры прививочной кампании соответствуют действительности. "Любой, кто зайдет сейчас в торговый центр в Симферополе, сможет безо всякой суеты и толкотни отовариться. Это говорит о том, что у нас проблемы с вакцинацией. [Озвученная властями] цифра в 80% вакцинированных в Симферополе выглядит удивительно, потому что где все эти вакцинированные люди в таком случае? Их нет ни в магазинах, ни в кафе. Заведения стоят полупустые", – отметил эксперт.

Налицо манипуляции со статистикой: "Симферополь – центр республики. В нем [происходит] постоянное перемещение людей из разных городов Крыма: люди могут быть прописаны где угодно, а прививку делают в Симферополе. [Среди вакцинированных в столице Крыма] далеко не все симферопольцы. Это могут быть люди из районов или люди, которые работают в Симферополе, а живут в других местах. Поэтому такая цифра и фигурирует".

Однако неспособность крымских чиновников справиться с коронавирусом прямо сейчас едва ли грозит им увольнением. "Кадровые перестановки обычно производятся, когда есть какая-то комплексная проблема, комплексное недовольство. Социально-экономические программы, вопросы благоустройства (которые, к слову, сейчас обострились в Симферополе и прочих крымских городах) накладываются на пандемию и, возможно, на некие политические или коррупционные вопросы. Когда этот комплекс проблем достигает угрожающих размеров, возможны кадровые решения. Потому что российское руководство не настроено на принятие решений, когда происходит некая единичная ситуация", – считает Александр Севастьянов.

По его словам, федеральной власти "надо спокойно "закрыть год" и сделать это без серьезных потрясений".

– Аксенов давно в группе риска, судя по отчетам и рейтингам различных экспертных центров, но пока что нет спускового крючка. В случае с ним есть еще такая проблема, что он не может уйти в пустоту. Он должен уйти на какую-то должность. Пока что я не вижу должности, куда бы он мог уйти, чтобы это, с одной стороны, не означало полной ссылки, но с другой – чтобы она была понятна в сформировавшейся вертикали власти, – заключает эксперт.