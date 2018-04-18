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Пятый день протестов в Армении. Серж Саргсян остался на третий срок

Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян призвал расширить блокаду правительственных зданий после того, как тысячи людей в Ереване вышли на улицы, протестуя против того, что парламент избрал премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Благодаря изменениям в Конституции Армении должность премьера теперь основная в структуре власти, поэтому оппозиция считает, что Саргсян получил третий срок у власти.

Парламент проголосовал за назначение политика на должность премьера всего через 8 дней после того, как он сложил с себя полномочия президента. "За" высказались 76 парламентариев, "против" - 17, воздержавшихся не было.

В день назначения Саргсяна, 17 апреля, полиция задержала 80 активистов, протестующих в центре Еревана.

(Фотографии Амоса Чаппла, РСЕ/РС)
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Лидер оппозиционного блока Армении Никол Пашинян (в центре) на демонстрации 17 апреля в Ереване: &quot;Я объявляю о начале &quot;бархатной&quot; революции. В стране сложилась револючионная ситуация. ПРотестующие перекрыли дороги в Гюмри, Иеване, Ванадзоре, Капане и Матсаморе. Люди не вывходят на работу. Начались массовые забастовки&quot;.&nbsp;
1 Лидер оппозиционного блока Армении Никол Пашинян (в центре) на демонстрации 17 апреля в Ереване: "Я объявляю о начале "бархатной" революции. В стране сложилась револючионная ситуация. ПРотестующие перекрыли дороги в Гюмри, Иеване, Ванадзоре, Капане и Матсаморе. Люди не вывходят на работу. Начались массовые забастовки". 
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