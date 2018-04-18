Пятый день протестов в Армении. Серж Саргсян остался на третий срок

Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян призвал расширить блокаду правительственных зданий после того, как тысячи людей в Ереване вышли на улицы, протестуя против того, что парламент избрал премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Благодаря изменениям в Конституции Армении должность премьера теперь основная в структуре власти, поэтому оппозиция считает, что Саргсян получил третий срок у власти.



Парламент проголосовал за назначение политика на должность премьера всего через 8 дней после того, как он сложил с себя полномочия президента. "За" высказались 76 парламентариев, "против" - 17, воздержавшихся не было.



В день назначения Саргсяна, 17 апреля, полиция задержала 80 активистов, протестующих в центре Еревана.



(Фотографии Амоса Чаппла, РСЕ/РС)

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