Армения обвинила Азербайджан в казнях и пытках военнопленных

МИД Армении обвинил Азербайджан в казнях и пытках военнопленных и осквернении тел погибших. Международное законодательство расценивает такие действия как военные преступления. Ереван анонсировал обращение в Европейский суд и Международный суд ООН.

"Ряд видеороликов, последовательно распространяемых азербайджанскими пользователями в социальных сетях, свидетельствуют о военных преступлениях вооружённых сил Азербайджана," — цитирует заявление МИД Армянская служба Радио Свобода. В тексте говорится, что по ситуации должно быть проведено международное расследование.

2 октября омбудсвумен страны Кристина Григорян заявила, что специалисты подтвердили подлинность видеозаписи внесудебного расстрела 7–8 армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе страны с Азербайджаном. В заявлении говорится, что установлено место и время совершения преступления, утверждается, что оно произошло 13 сентября.

Ранее в соцсетях распространялись видео с телом 36-летней армянской военной. Сообщалось, что она была захвачена в плен, изнасилована, после чего ей выкололи глаза и отрезали пальцы рук, нанеся на грудь название подразделения спецназа азербайджанской армии "Яшма". Начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Эдуард Асрян заявлял, что преступление было совершено азербайджанскими военными 16 сентября.

Азербайджанская служба Радио Свобода цитирует ответ МИД Азербайджана, в котором обращение армянского министерства называется "примером лицемерия". Баку ответно обвинил Ереван в совершении военных преступлений и потребовал привлечь виновных в ответственности. Из ответа МИД следует, что Военная прокуратура страны проверяет подлинность появившихся в сети видео.

Агентство Azeri-Press Agency цитирует ответ Военной прокуратуры о видео с внесудебной казнью. В нём говорится, что по результатам проверки будут приняты "соответствующие меры в рамках закона", убитых на видео пленных ведомство называет "провокаторами".