Пелоси: Армения противостоит незаконному нападению Азербайджана

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила нападение Азербайджана на Армению, сообщает Радио Азатутюн.
"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана ", - заявила Пелоси, выступая после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.
Она также подчеркнула, что конфликт не имеет военного решения. США призывают стороны урегулировать вопрос путём переговоров.
Азербайджан назвал высказывания спикера Палаты представителей США "необоснованными и несправедливыми", заявив, что слова Пелоси нанесли серьёзный удар по возможности мирного решения конфликта. Об этом сообщает Reuters.
На фоне визита Пелоси в Армению в столице прошёл митинг за выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. В нём приняли участие несколько сотен человек. Ранее Ереван запрашивал военную и военно-политическую помощь у ОДКБ для "защиты суверенитета". Однако требование не было выполнено.
- В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострилась обстановка. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях. Погибли более 200 человек: в Ереване признали гибель 135 своих военных, в Баку рассказали о смертях 77 азербайджанских военнослужащих. Это самая серьезная эскалация за последние два года.
- В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
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