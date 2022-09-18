Пелоси: Армения противостоит незаконному нападению Азербайджана

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила нападение Азербайджана на Армению, сообщает Радио Азатутюн.

"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана ", - заявила Пелоси, выступая после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

Она также подчеркнула, что конфликт не имеет военного решения. США призывают стороны урегулировать вопрос путём переговоров.

Азербайджан назвал высказывания спикера Палаты представителей США "необоснованными и несправедливыми", заявив, что слова Пелоси нанесли серьёзный удар по возможности мирного решения конфликта. Об этом сообщает Reuters.

На фоне визита Пелоси в Армению в столице прошёл митинг за выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. В нём приняли участие несколько сотен человек. Ранее Ереван запрашивал военную и военно-политическую помощь у ОДКБ для "защиты суверенитета". Однако требование не было выполнено.