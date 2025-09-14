Армения уберет изображение Арарата со штампов о пересечении границы

С 1 ноября 2025 года со штампов о пересечении государственной границы Армении уберут изображение горы Арарат. Вместо него останутся надписи "Армения" на армянском и английском языках, название пункта пропуска, дата пересечения границы, а также символы типа пункта пропуска — воздушного, железнодорожного или автомобильного.

Гора Арарат считается национальным символом Армении и изображена на её гербе, но располагается на территории Турции по Московскому договору 1921 года как часть Сурмалинского уезда Эриванской губернии, которая до этого была частью Российской империи.

Изменения рассматриваются на фоне шагов по нормализации отношений Еревана и Анкары — у Армении с Турцией остаются сложные дипломатические отношения. Страны имели разногласия по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, вопросов признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

С 1993 года турецко-армянская граница закрыта, но с 2022 года между странами восстановлено авиасообщение, спецпредставители ведут переговоры о расширении сотрудничества.