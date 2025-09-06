Баку и Ереван начали использовать воздушное пространство друг друга

Самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался азербайджанским воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян. По её словам, борт премьера вылетел с зарубежным визитом в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.

Из-за карабахского конфликта Армения и Азербайджан не использовали воздушное пространство друг друга почти 30 лет.

Багдасарян напомнила, что азербайджанские самолёты уже длительное время летают через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью.

Как пишет армянское издание Hetq, армянские авиакомпании уже неделю используют воздушное пространство Азербайджана, а "Азербайджанские авиалинии" начали выполнять рейсы над небом Армении.

В конце 1980-х годов между Азербайджаном и Арменией обострился конфликт вокруг Карабаха. В начале 1990-х годов контроль над регионом перешёл к армянским формированиям.

В 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил часть Карабаха. В 2023 году в ходе однодневной операции Баку вернул все территории региона под свой контроль.

Армянское население — больше 100 тысяч человек — покинуло свои дома из-за опасения преследования со стороны азербайджанских властей. Баку заявлял, что население может остаться в своих домах и принять азербайджанское гражданство. Ереван назвал отъезд жителей Карабаха этнической чисткой.

8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга.





