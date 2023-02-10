Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Армия России ищет наше слабое место". Новые бои в Донбассе

Украинская самоходная гаубица в Донецкой области. 9 февраля 2023 года.

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 февраля

Embed
Время Свободы – Темы дня 10.02.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Пророссийские источники заявляют о тяжёлых потерях российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Одновременно Россия 10 февраля нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Также российская армия начала ожидаемое большое наступление в Луганской области, в районе городов Кременная и Сватово. Эту информацию подтвердил украинский глава Луганской области Сергей Гайдай;

Политические и психологические итоги европейской поездки украинского президента Владимира Зеленского;

Испания в начале апреля передаст украинской армии партию танков "Леопард";

Танк Leopard 2 испанской армии ведет огонь во время заключительного этапа военных учений Silver Arrow-2022 на военном полигоне в Латвии. 29 сентября 2022 года
Танк Leopard 2 испанской армии ведет огонь во время заключительного этапа военных учений Silver Arrow-2022 на военном полигоне в Латвии. 29 сентября 2022 года

Музыкант Олеся и ее 10-летний сын Тимофей. Спасшиеся в Буче;

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств;

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде. 10 февраля 2023 года
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде. 10 февраля 2023 года

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG