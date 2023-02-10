"Армия России ищет наше слабое место". Новые бои в Донбассе

Пророссийские источники заявляют о тяжёлых потерях российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Одновременно Россия 10 февраля нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Также российская армия начала ожидаемое большое наступление в Луганской области, в районе городов Кременная и Сватово. Эту информацию подтвердил украинский глава Луганской области Сергей Гайдай;
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