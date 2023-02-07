"Как вы дома строили!?" Последствия землетрясения для Турции и Сирии

Мощное землетрясение утром 6 февраля, эпицентр которого находился в районе границы Турции и Сирии, вызвало кошмарные разрушения. Сообщается о гибели уже более 5 тысяч 500 человек, только по данным на первую половину дня 7 февраля. Число погибших, скорее всего, может еще многократно возрасти. В одной из наиболее "неспокойных" частей планеты, очевидно, возникла масштабная гуманитарная катастрофа. Как случившееся в Турции и Сирии повлияет и на общую военно-политическую ситуацию в регионе, и на события в самих этих странах?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 7 февраля предупредила, что число погибших в Турции и Сирии может возрасти "восьмикратно". Спасатели в обоих государствах (в том числе в сирийских северных областях, контролируемых разными силами, находящимися в состоянии войны) сейчас все еще ищут выживших – при температурах, близких к нулю градусов по Цельсию, сталкиваясь с тем, что один эксперт назвал "гонкой со временем и переохлаждением". По данным турецкого государственного информационного агентства "Анадолу", только в Турции погибли не менее 3 тысяч 800 человек, не менее 25 тысяч получили ранения, а более 5 тысяч 600 зданий полностью разрушены. Из-под завалов удалось спасти уже около 9 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране неделю траура.

В городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. Также уничтожена историческая крепость в Газиантепе, возведенная во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии.

В Сирии погибли не менее 1600 человек, около трех с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, в том числе Дамаск и Латакия. Еще сильнее пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточённых сражений во время его штурма при поддержке российской армии. Здесь сильно повреждена древняя цитадель, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первый из двух основных подземных толчков в районе турецкого города Газиантеп был таким же сильным, как в 1939 году, когда случилось самое мощное из когда-либо зарегистрированных в Турции землетрясений – магнитудой 7.8. Второй толчок магнитудой 7,5 произошел несколько часов спустя. В Турции, особенно на востоке и юго-востоке страны, которые находятся на линии геологического разлома, землетрясения вообще происходят часто, однако последние толчки вызвали еще и совершенно смертоносные горные оползни. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах – Грузии, Армении, Ливане, Иране и на Кипре. Утром 7 февраля в центральной части Турции случился уже третий за последние сутки подземный толчок магнитудой 5,3.

По словам Реджепа Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 государств. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России.

Для Радио Свобода случившееся и его последствия комментирует политолог-востоковед, знаток региона Михаил Шерешевский:

– Все это неожиданный кошмар. Однако некоторые сейсмологи, в первую очередь израильские, предсказывали еще в начале 1990-х годов именно такого масштаба разрушительное землетрясение в этом регионе. Тогда говорилось, что оно может произойти в течение примерно 30 лет. Я не специалист и не могу сказать, на чем были основаны эти прогнозы. Я помню только этот срок, 30 лет, и утверждения, появлявшиеся в израильских СМИ, что в течение этого времени на Ближнем Востоке произойдет нечто сейсмически-ужасающее.

– Турция оказалась в очень тяжелой ситуации. В состоянии ли она сегодня своими силами справится с последствиями катастрофы?

– Во-первых, в таких случаях обычно помощь приходит чуть ли не изо всех стран мира. Это экстренная ситуация, и Турция не останется одна. Во-вторых, сложно ответить на такой вопрос потому, что вряд ли мы можем пока понять масштабы катастрофы. Сейчас уже появились сообщения об огромном количестве погибших, о четырех с половиной тысячах, и цифры постоянно растут. Известно, что эпицентр находился неподалеку от крупного города Газиантеп с населением более двух миллионов. Насколько разрушена городская инфраструктура? Ущерб еще только предстоит оценить. Очень сильно пострадала провинция Хатай, там нарушена связь, много разрушений. А что происходит в деревнях? Сегодня вряд ли хоть кто-то представляет себе полную картину.

– Из северной Сирии так же поступает множество сообщений о гибели людей и больших разрушениях. Некоторые из районов, которые сильно пострадали – это города и поселки, которые находятся в зоне турецкого контроля, и одновременно там действуют остатки сирийской оппозиции. Что происходит там? И в тех районах Сирии, которые контролирует режим Асада, и которые тоже пострадали?

– Пока что люди просто разбирают завалы. Сейчас стало известно, что "Американо-арабский антидискриминационный комитет" (это базирующаяся в США группа правозащитников), призвал к немедленной отмене разных санкций США – для облегчения доставки помощи в пострадавшие регионы. Сирии. Правозащитники заявили, что снятие санкций "откроет двери для дополнительной и немедленной помощи тем, кто в ней нуждается". Турция также сможет оказать этим районам определенную поддержку. Но основное внимание турецкого правительства будет направлено на помощь пострадавшим в самой Турции.

– Турция – государство, политика которого вызывает раздражение у многих стран и политических сил. Но кажется оно, внезапно, превратилось в объект всеобщего мирового сочувствия?

– Да, и это абсолютно нормально. Это говорит о том, что многим людям присущи сострадание и стремление к взаимопомощи. Подобные события как раз и являются тем, что позволяет проявить лучшие человеческие качества. С другой стороны, я бы не стал переоценивать подобные настроения. Да, сейчас Турция вызывает сочувствие, но через неделю или месяц многие люди погрузятся в привычные жизненные ритмы, политические процессы и так далее, и станут забывать о случившемся. Кроме тех, кто потерял родственников и друзей, конечно.

– Турция ведь планировала очередную военную операцию в северной Сирии против курдских формирований СДС, "Сирийских демократических сил". Как с этим будут обстоять дела теперь?

– Разговоры о такой операции ведутся давно. Ряд регионов северной Сирии контролирует автономная администрация, связанная с курдскими вооруженными формированиями, которые называются "Отряды народной самообороны" (ОНС). Эти силы, в свою очередь, являются ядром СДС, куда кроме них входят некоторые вооруженные арабские формирования, лояльные курдам. Турция обвиняет СДС в том, что ими руководят командиры, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), ведущей партизанские действия в самой Турции, добиваясь независимости или широкой автономии Турецкого Курдистана. СДС отрицают эти обвинения. Однако, во-первых, в северной Сирии, в районах, контролируемых курдскими формированиями, присутствуют также американские и российские вооруженные силы. Так вот, до сих пор ни те, ни другие не дали согласия на проведение турецкой военной операции. А без такого согласия Анкара вряд ли пойдет на крупное вооруженное вмешательство, поскольку оно будет связана с большими рисками. Турция не хочет перестрелки ни с российскими, ни с американскими военными, и крайне не заинтересована в том, чтобы они случайно пострадали.

Во-вторых, я вообще не думаю, что в нынешних условиях турецкий президент Реджеп Эрдоган предпримет подобные действия. Турецкое правительство ведет войну против РПК на территории самой Турции и соседних с ней стран годами. Действия против этой организации поддерживают от двух третей до трех четвертей граждан страны. Так что перед важнейшими президентскими выборами, назначенными на 14 мая, Эрдоган мог бы пойти на очередную крупную операцию в северной Сирии. Но если сегодня вместо того, чтобы заниматься помощью раненым и восстановлением разрушенных городов, турецкие власти начнут масштабные военные действия в Сирии, их никто не поймет.

"Турция понесла убытки в миллиарды долларов"

Очевидно, что Турция понесла убытки в миллиарды долларов, количество погибших и пострадавших будет исчисляться, как минимум, десятками тысяч, а турецкая армия, по крайней мере какая-то ее часть, будет заниматься помощью жертвам землетрясения. Скорее всего, операция в северной Сирии откладывается на неопределенный срок.

– Как скажется случившееся на выборах в Турции?

– Многое будет зависеть от того, как поведет себя правительство. В Турции сегодня есть общественный запрос на сильного лидера. Это вызвано прежде всего, международными факторами, внешнеполитической повесткой. И поэтому, сразу можно сказать, что от самих властей зависит многое. Если помощь, оказанная правительством, будет большой и максимально своевременной, то, может быть, Эрдоган и правящая группа, то есть его Партия справедливости и развития, даже сумеют выиграть в этой ситуации дополнительные очки. Это может прозвучать цинично, но ведь в такой ситуации люди ждут поддержки, им нужны продукты, вода, медицинская помощь, тепло, связь, они чувствуют себя беспомощными. И надеются на защиту со стороны турецкого государства.

Думаю, Реджеп Эрдоган это понимает. И поэтому, скорее всего, он постарается направить в пострадавшие районы большую помощь и максимально освещать свою деятельность в СМИ. В противном случае может получиться, как в иранском городе Хой, так же пострадавшем в относительно недавнее время от разрушительного землетрясения. Там общественность обвинила власти в том, что они ничем народу не помогали. В ответ силовики начали разгонять толпы, собравшиеся на улицах. И это только еще больше возмутило иранцев.

"Скорее всего, тема землетрясения будет очень в Турции политизирована"

Что касается турецкой оппозиции, то она также постарается оказать поддержку пострадавшим. В конце концов, она контролирует муниципалитеты крупнейших городов страны, и располагает определенными финансовыми средствами. Но этим дело не кончится. Скорее всего, тема землетрясения будет очень в Турции политизирована.

– Каким образом?

– На турецком телевидении уже выступал один японский сейсмолог, который освещал подробности случившегося. Япония находится в опасной зоне, там постоянно происходят землетрясения. Так вот он напомнил, что в его стране дома не рушатся даже при 9-бальном землетрясении. Конечно, Япония располагает специальными технологиями, приспособленными к этой реальности, и вообще это очень развитая в научно-техническом и экономическом плане страна. Однако и Турция – современное государство, в наши дни промышленно и технически развитое. Рано или поздно начнут искать виноватых. И у оппозиции будет возможность задать властям неудобные вопросы.

В Турции во времена Эрдогана, а он уже 20 лет у власти, проводится масштабная политика жилищного строительства. Правительство придает этому большое значение, потому что это часть того социального пакета, который Эрдоган предложил стране и благодаря которому он сохраняет определенную популярность. Существуют влиятельные крупные частные компании, которые получают государственные заказы на строительство. Многие из них связаны с правящей партией, с ее руководством. Время от времени появляются обвинения в коррупции в адрес чиновников, связанных со строительными бизнесменами. И скорее всего, оппозиция спросит: "Да как вы строили, если дома так рушатся? Почему столько жертв? Почему вы не использовали специальные технологии?"

"Протоколы строительства не соблюдались, поскольку контракты на возведение зданий предоставлялись богатым друзьям Эрдогана"

Ведь это не первое землетрясение в регионе. После землетрясения в 1999 году Турция ввела жесткие строительные нормы. Однако сторонники оппозиции говорят, что все протоколы строительства не соблюдались или были сильно смягчены, поскольку контракты на возведение зданий предоставлялись богатым друзьям президента Эрдогана. А те экономили, пренебрегая правилами безопасности, чтобы получить больше прибыли, рассчитывая, что им все сойдет с рук. В таком духе уже высказалась популярная турецкая журналистка и блогер Аслы Айдынтасбас. Она написала в Твиттере: "Законы Турции о землетрясениях строгие, но за последнее десятилетие они не применялись в полной мере". Она так же отметила, что "многое предстоит обсудить, но не сегодня, когда мы сосредоточены на спасении жизней".

– Что вообще происходит с выборами в Турции, которые были перенесены на 14 мая?

– В последние полгода произошли довольно серьезные перемены, связанные с общественными настроениями. Есть несколько факторов, которые работают против Эрдогана и правящей партии.

"Есть несколько факторов, которые работают против Эрдогана и правящей партии"

Во-первых, главный фактор – дикая инфляция. Она достигала 85 процентов в некоторые месяцы, хотя в конце прошлого года несколько снизилась. Это полностью – результат политики Эрдогана, который является сторонником неортодоксальной и, скорее всего, ошибочной теории, согласно которой низкие процентные ставки ведут к снижению инфляции. Большинство экономистов, как мы знаем, уверены, что все наоборот. Эрдоган несколько раз менял руководство турецкого Центробанка, определял монетарную политику и добивался снижения ставок. Это привело к быстрому росту цен, что особенно сильно ударило по беднейшей части населения, потому что инфляция – налог на бедных. Чем больше растет дороговизна, тем хуже людям, которые тратят на еду и коммунальные услуги значительную часть своих доходов. В турецких городах выстроились очереди за дешевым хлебом. Примерно половина турок, включая значительную часть офицеров армии, получают минимальную зарплату.

"Примерно половина турок, включая значительную часть офицеров армии, получают минимальную зарплату"

Кстати, говоря, перенос выборов на 14 мая (они же должны были состояться в июне) связан отчасти с этим фактором. Эрдоган увеличивает государственные расходы, включая повышение минимальной заработной платы более чем на 50 процентов и предоставление дешевых кредитов, поддерживаемых государством. Поэтому, ему было важно провести выборы до того, как инфляция съест это повышение.

Во-вторых, есть большая проблема мигрантов с Большого Ближнего Востока и мусульманской Азии. Почему-то, когда об этом говорят, люди вспоминают прежде всего Европу. На самом деле, на самом Ближнем Востоке эта проблема стоит куда острее. В соседнем с Турцией Иране сегодня живут несколько миллионов беженцев из Афганистана, шиитов-хазарейцев. Это совершенно бесправные люди, без гражданских и трудовых прав. В самой Турции – около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, и еще сотни тысяч афганцев, иракцев и других мигрантов. Большинство турецких граждан относится к ним без симпатий, от 60 до 80 процентов турок выступают за то, чтобы они скорее покинули их страну, и уже случались серьезные столкновения и погромы. Мигрантов обвиняют в том, что они отнимают рабочие места у местных, потому что они соглашаются на любую работу.

Кроме того, сирийцы, в том числе используя свои международные связи, открыли в Турции десятки тысяч предприятий. Это вызывает раздражение у местного бизнеса, который зачастую с ними конкурирует. Рост симпатий к оппозиции происходит во многом за счет того, что люди начинают все больше поддерживать националистическую Хорошую партию, выступающую с антиэмигрантскими лозунгами и критикующую Эрдогана. От Хорошей Партии не отстает и главная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), которая заявляет, что в случае прихода к власти постарается побыстрее отправить сирийских и прочих мигрантов домой.

Есть и другие тенденции, работающие против Эрдогана. Например, за его исламистскую Партию справедливости и развития голосовала прежде всего консервативная турецкая глубинка (хотя не только, впрочем, село, но и некоторые "города развития", пользуясь местной терминологией, которые очень поднялись за время его правления). Но все больше людей переезжают в мегаполисы, как и везде в мире – а там мировоззрение меняется. Не случайно оппозиция в 2019 году одержала победу на муниципальных выборах в ряде крупнейших городов, включая 16-миллионный Стамбул и столицу Анкару. Кстати, именно мэры этих городов, избранные от оппозиционной РНП – Экрем Имамоглу и Мансур Яваш – еще недавно опережали Эрдогана в социологических опросах.

Происходящее связано и с молодежной проблемой, с проблемой поколений. Как и в соседнем Иране, Эрдоганом в значительной степени недовольно первое в истории глобализированное поколение, сформированное в интернете, "зумеры". Многим из них чужды его консервативные религиозные нормы и ценности. Кроме того, если старшее поколение очень благодарно Эрдогану за его социальную политику – масштабное строительство жилья, хороших дорог, школ и больниц с современным оборудованием – то молодежь скорее воспринимает это как должное, они выросли в этом мире. Как и в Иране, быстрая модернизация страны и интернет привели к появлению нового поколения, которое не принимает консервативные ценности пожилого населения. Понятно, что в мегаполисах таких людей больше – а будет еще больше.

И в-третьих, есть пресловутый курдский вопрос. В Турции у курдов примерно в 1,7 раз выше рождаемость, чем у турок, и курды составляют около 20 миллионов из 87 миллионов населения страны. Время работает на них. А у Эрдогана с ними не сложились отношения после курдского восстания 2015 года. Некоторые курдские политики и журналисты были арестованы. В последние годы прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) регулярно получает на выборах не менее 6 миллионов голосов избирателей. Это курдские автономисты, выступающие за развитие муниципалитетов и школ на национальном языке в районах компактного проживания курдов. ДНП стала одной из крупнейших оппозиционных партий. На выборах мэров в 2019 году ДПН поддержала оппозицию, по крайней мере в Стамбуле, что очень помогло Экрему Имамоглу одержать там победу.

В общем, до недавнего времени всем казалось, что время работает на оппозицию, и что у нее все будет хорошо. Правящему альянсу из исламистской ПСР Эрдогана и националистической ПНД (Партия националистического движения) пророчили поражение, которое казалось почти неизбежным. И вдруг ситуация стала меняться. Опросы в ноябре показали, что партия Эрдогана увеличила свою долю голосов на гипотетических национальных выборах до 44,7 процента – по сравнению с 39,9 процента в январе 2022 года. Таковы данные ведущей турецкой компании MetroPOLL, занимающейся политическим консалтингом. Эрдоган стал вырываться вперед. Хотя его победа все еще не предопределена.

– С чем связаны эти перемены?

– Ответ прост – события в Украине. Недавно Джаред Малсин, ближневосточный корреспондент The Wall Street Journal, работающий в Стамбуле, опубликовал статью, в которой он представил хорошую картину происходящего. Турция находится в числе несомненных бенефициаров российско-украинского конфликта. Она стала очень нужна как Западу, так и России. Она была и раньше нужна и тем и другим, но сегодня ее ценность в глазах антагонистов резко выросла.

"Турция находится в числе несомненных бенефициаров российско-украинского конфликта. Она стала очень нужна как Западу, так и России"

С одной стороны, Запад. Турция – огромное государство, занимающее уникальное выгодное географическое положение на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока. Она обладает второй по численности армией в НАТО, на ее территории расположены американские военные базы и РЛС, имеющие исключительное значение. И в итоге она в условиях конфликта Запада и России стала незаменимой. Турция перекрыла выход российских военных кораблей из Черного моря, ссылаясь на Конвенцию Монтрё. Анкара, кроме того, поставляет новейшее оружие Киеву. Это не говоря о том, что она в той или иной мере противостоит Москве в Ливии, Сирии, на Южном Кавказе, где Турция постепенно превращается в ведущую державу через стратегический союз с Азербайджаном – в то время как Россия, глубоко погрузившись в события в Украине, не имеет возможности столь же интенсивно, как прежде, заниматься этим регионом. Наконец, Анкара создает "Объединение тюркских государств", куда входят и Азербайджан, и ряд стран Центральной Азии – а это также была традиционная сфера влияния Москвы.

Для США все это важно и необходимо. Джеймс Джеффри, бывший посол США в Анкаре и один из крупнейших специалистов по Ближнему Востоку, по этому поводу сказал: "Турция видит самую большую угрозу своему существованию в воссоздании советской империи. Российско-украинский конфликт особенно чувствителен для нее, так как это ставит Турцию в конкурентное положение с Кремлем на Черном море, Балканах и Кавказе – традиционных маршрутах для операций России на протяжении 250 лет". Для США и в целом Запада важно сейчас, как никогда за десятилетия, иметь Турцию в друзьях. В том числе потому, что если она перестанет быть другом Запада, в нынешней ситуации это может иметь для него тяжелые последствия.

И вот уже Реджеп Эрдоган ставит условия Западу – блокируя прием в НАТО новых стран, Швеции и Финляндии, если они не прекратят поддерживать курдских партизан и активистов Рабочей партии Курдистана. И Запад вынужден с ним считаться! Швеция готовится выслать некоторых эмигрантов, США намекают, что согласятся на поставки Турции большой партии модернизированных боевых самолетов F-16, если Эрдоган пустит Швецию и Финляндию в НАТО, и т.д. и т.п.

"Турция стала превращаться в ворота для российских капиталов"

С другой стороны, Турция нужна и России, несмотря на все эти моменты. Москва и Анкара как-то научились разговаривать, обходя острые углы. Турция стала превращаться в ворота для российских капиталов, потому что она не присоединилась к американским санкциям против России, с мотивировкой, что она обязана выполнять только санкции ООН. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос чуть ли не в два раза. России нужно кому-то продавать нефть и газ, ей также нужны способы вести бизнес зарубежом. И Турция помогает Кремлю: покупает подешевевшие энергоресурсы, заключает контракты с российскими компаниями. В Турцию из России выведены, возможно, уже десятки миллиардов долларов. Например, Кремль сам кредитует строительство АЭС "Аккую", которое он сам же и ведет. Такие финансовые вливания помогают стабилизировать турецкую валюту и, возможно, помогут в какой-то мере совладать с инфляцией. Анкара заключает с Москвой разные соглашения, например, сделку по вывозу зерна из Украины, что помогло предотвратить голод в некоторых регионах мира. Турция предлагает России и Западу свои посреднические усилия по урегулированию конфликта в Украине.

В 2023 году Турции необходимо не менее 216 миллиардов долларов для выполнения своих обязательств по внешнему долгу и для покрытия дефицита счета текущих операций. Российские финансовые вливания, как и деньги, которые сегодня приходят от недавних соперников, с которыми Эрдоган произвел перезагрузку отношений, то есть от ОАЭ и Саудовской Аравии, могут ему в этом помочь.

И, возвращаясь к внутренней ситуации в стране, – турки все это видят. И они понимают, что престиж их страны на мировой арене сильно вырос. Главное же здесь то, что все происходит в условиях крайней международной нестабильности. И Эрдоган делает все, чтобы его воспринимали как уже упомянутого "желанного сильного лидера", "отца нации", который поможет стране пройти через тяжелые и опасные времена. Его решительность, напористость, воинственность, его роль во всех международных делах, которая теперь намного заметнее – стали для многих турок способом психологической защиты. Люди стали думать, что, неважно, плох или хорош Реджеп Эрдоган для внутренних турецких дел, но он – именно тот, кто им сегодня нужен. А вот у турецкой оппозиции таких лидеров что-то незаметно.

Впрочем, итоги выборов президента Турции все равно еще не предопределены, у Эрдогана слишком много критиков и много врагов. В стране после 20 лет его правления появилась масса недовольных, повторю. Возвращаясь к теме землетрясения – теперь все зависит от того, как Реджеп Эрдоган справится с ролью отца народа на этот раз. Он может сделать многое – и укрепить еще больше свое влияние. Но если он будет действовать неудачно, то может вообще все потерять.