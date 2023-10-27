Армия Израиля провела второй ночной рейд в секторе Газа

Армия Израиля провела в секторе Газа второй ночной рейд подряд, чтобы нанести удары по ХАМАС, который вторгся на израильскую территорию 7 октября.

Согласно отчёту военных, в рейде участвовали пехота, инженерно-сапёрные и бронетанковые подразделения, а также беспилотники и боевые вертолёты. Армия утверждает, что удары наносились по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС, которая в Израиле, США и ЕС признана террористической, в том числе – по местам запуска её ракет и командным центрам. В ходе рейда несколько членов ХАМАС были убиты.

Накануне представитель делегации ХАМАС, которая находится с визитом в Москве, сказал газете "Коммерсантъ", что группировке нужна "спокойная обстановка", чтобы найти и освободить пленных. ХАМАС продолжает удерживать более двухсот заложников, захваченных в Израиле в день своего вторжения.

Собеседник "Коммерсанта" заявил, что группировка была согласна освободить гражданских пленных сразу, но их нужно найти. По его словам, заложники, большинство из которых – мирные жители, находятся у различных палестинских группировок и "нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить". Пятьдесят пленных уже погибли в результате израильских бомбардировок, добавил боевик.

По последним данным сторон, в результате нападения ХАМАС и "Исламского джихада" в Израиле погибли около 1400 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа, который контролируется ХАМАС, – более пяти тысяч. Число раненых с обеих сторон приближается к двадцати тысячам.

Шесть человек пострадали также в египетском городе Таба, который находится через границу от израильского города Эйлат. Утром 27 октября рядом с медучреждением там упал и взорвался беспилотник, пишет Al Qahera News. В более ранней новости издания сообщалось о ракете. Израиль предполагает, что она была выпущена из Йемена по Эйлату, но ошибочно упала в Табе. Египет заявил, что оставляет за собой право на ответ.