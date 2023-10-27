Республиканцы против единого пакета помощи Израилю и Украине

Недавно избранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил в четверг, что запросы на предоставление военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться по отдельности.

В четверг Джонсон впервые посетил Белый дом в должности спикера нижней палаты Конгресса, где провел непродолжительную беседу с Джо Байденом и сотрудниками его администрации. "Я сказал представителям Белого дома, что, по общему консенсусу республиканцев в Палате, нам необходимо разделить эти вопросы", – сообщил Джонсон в эфире телеканала Fox News вечером в четверг.

"Израиль – это отдельный вопрос, мы собираемся выдвинуть отдельный проект финансирования Израиля в размере более 14 миллиардов долларов", - отметил Джонсон в интервью. По его словам, республиканцы в Палате представителей будут искать другие области для сокращения бюджета, чтобы изыскать дополнительные средства на поддержку Израиля.

Говоря о финансировании Украины , Джонсон добавил: "Мы хотим знать, что это за цель, какова конечная цель в Украине. Белый дом этого не предоставил".

На прошлой неделе президент США Джо Байден направил в Конгресс крупный бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине, а остальная часть будет разделена между Израилем, Индо-Тихоокеанским регионом и пограничной службой США.

Выделение средств предполагает, что Израиль получит помощь в освобождении заложников и оказании гуманитарного содействия гражданским лицам, пострадавшим от вооружённого противостояния после "ужасающей террористической атаки ХАМАС".