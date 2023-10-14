Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку

Российские военные пятый день подряд продолжают наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, пытаясь прорвать оборону украинских войск и окружить город. В утренней сводке Генштаба ВСУ эти попытки названы безуспешными.

В городе, расположенном у самой линии фронта, по последним оценкам украинских властей, остаётся около 1600 мирных жителей. Сейчас их эвакуация из-за обстрелов невозможна. За минувшие сутки был ранен один житель Авдеевки.

Глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио предположил, что активизация российских военных под Авдеевкой связана с тем, что им поставлена задача выйти к 31 декабря на административные границы Донецкой области (российские власти официально считают её российской территорией). "Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", - сказал Барабаш.

Российское Минобороны, как и так называемые военкоры, крайне скупо освещают последнее наступление на Авдеевку. Ряд прокремлёвских блогеров пишут о том, что российским военным удалось продвинуться вперёд, другие отмечают, что наступление идёт тяжело и медленно.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби накануне заявил, что успехи российских военных в наступлении, даже если они и есть, выглядят "совершенно мизерными", и при этом Россия несёт большие потери, "кидая массу плохо обученных солдат на поле боя". К выводу о том, что российским военным пока не удалось добиться успеха, пришёл и американский институт изучения войны (ISW) на основе анализа открытых источников.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских войск есть убитые и раненые среди мирных жителей Украины. в Донецкой области в селе Богатырь, расположенном далеко от фронта, в результате, как утверждается, обстрела из РСЗО "Смерч" погиб 11-летний мальчик. В городе Покровск в Донецкой области были ранены более 20 человек. В Херсонской области в городе Берислав под обстрел попал частный жилой дом, погибла женщина.