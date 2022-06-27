Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

Днём 27 июня, как утверждается, российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области. Согласно утверждениям украинских властей, а также многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в результате удара пострадало здание торгового центра, там начался пожар. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших и как минимум 20 раненых (девять из них в тяжёлом состоянии).



Об атаке российских военных в 16:00 сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришёлся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие". Речь идёт о торговом центре "Амстор".



"ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", — прокомментировал удар Владимир Зеленский.

В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвуют 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.

Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.