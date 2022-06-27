Украинские спецназовцы рассказали о боевых операциях в России

Украинские спецназовцы в интервью The Times впервые рассказали о проведении боевых операций на территории России. Рейды спецназа могут быть связаны со взрывами на российских нефтебазах и складах боеприпасов. Выдержки из интервью приводит "Агентство. Новости".
Два 25-летних члена элитного батальона "Шаман" под позывными "Двадцать два" и "Красавчик" подробно рассказали о вылазках батальона на территорию России. По словам бойцов, миссия батальона состояла в уничтожении на территории России инфраструктуры, критически важной для ведения войны. "Двадцать два" подробно описал план, целью которого было посеять смятение и разногласия в российском тылу, но попросил The Times не раскрывать деталей.
Как рассказали собеседники издания, на территорию России бойцов забрасывали ночью на вертолёте. "Самые интересные миссии – в тылу врага: закладка взрывчатки за линией фронта, за границей", – сказал "Двадцать два". "Красавчик" добавил, что "россияне не понимают, что произошло, и часто не могут поверить, что мы там были".
The Times предполагает, что вылазки батальона "Шаман" на территорию России могут объяснить взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов.
Также бойцы "Шамана" сообщили, что их батальон участвовал во всех крупных сражениях за Киев и мешал российским войскам форсировать реку Ирпень, что открыло бы возможность удара по Киеву.
- С начала российского вторжения в Украину на нефтебазах и складах боеприпасов в приграничных регионах России происходят взрывы и пожары. В частности, подобное происходило в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Минобороны России обвинило в пожаре на белгородской нефтебазе Украину. В ответ украинская сторона не подтвердила и не опровергла причастность своих спецслужб.
- Батальон "Шаман" воюет с Россией с 2014 года.
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