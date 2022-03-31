В Москве пытаются сорвать открытие Артдокфеста

В Москве сегодня попытались сорвать открытие фестиваля документального кино "Артдокфест".

В кинотеатр "Октябрь", где должно проходить открытие, поступил звонок о минировании. Зрителям пришлось покинуть здание.

Основателя "Артдокфеста" Виталия Манского облили красной краской.

Полиция призвала всех расходиться.

"Артдокфест", который проводится ежегодно, неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны властей под различными предлогами.

В программе "Артдокфеста" есть и три фильма документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".