В Москве пытаются сорвать открытие Артдокфеста

В Москве сегодня попытались сорвать открытие фестиваля документального кино "Артдокфест".
В кинотеатр "Октябрь", где должно проходить открытие, поступил звонок о минировании. Зрителям пришлось покинуть здание.
Основателя "Артдокфеста" Виталия Манского облили красной краской.
Полиция призвала всех расходиться.
"Артдокфест", который проводится ежегодно, неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны властей под различными предлогами.
В программе "Артдокфеста" есть и три фильма документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
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