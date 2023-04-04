Артём Усс, бежавший от суда в Италии, заявил, что находится в России

Сын губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс, бежавший в прошлом месяце из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого Усса-младшего.
Об исчезновении Артёма Усса стало известно после того, как суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на его экстрадицию в США, где его подозревают в преступной деятельности, направленной, в том числе, на обход санкционного режима в отношении России.
Усс подтвердил, что бежал из-под домашнего ареста, заявил РИА "Новости", что был "вынужден" это сделать, поскольку не верил в объективность итальянского правосудия. Подробности о том, как произошёл побег и как Усс смог пересечь границу и оказаться в России, пока не приводятся.
При этом в самой России против Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело "призвано вытащить Усса из Италии".
Другой адвокат, Алексей Тихомиров, заявил ТАСС, что Усс сейчас находится в Москве, он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Сообщается, что меру пресечения изменили на подписку о невыезде.
- 23 марта сын губернатора Красноярского края Артём Усс, задержанный ранее в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста. Накануне побега стало известно, что суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США по обвинению в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве.
- Усс, по данным американского следствия, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям. В Нью-Йорке 41-летний бизнесмен обвиняется кроме того в перепродаже электроники, используемой в оружейном производстве. Власти США утверждают, что компании Усса покупала электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список. Речь идёт, в том числе, о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.
- При побеге Усс мог воспользоваться частным самолётом и поддельными документами. Об этом в понедельник сообщало издание La Repubblica со ссылкой на источники. Издание предполагает, что ему помогли бежать российские спецслужбы. Уточняется, что покинув квартиру в Милане, Усс-младший сел в машину, за рулем которой был другой человек. Перед этим он срезал электронный браслет, по которому власти могли отследить его перемещение. Сардинское издание Cagliaripad также сообщало о том, что Усс вылетел из Милана на частном самолёте и, вероятно, по поддельным документам. Оно отмечало, что вылететь он мог именно на Сардинию. Дальше следы Усса теряются.
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