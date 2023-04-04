Артём Усс, бежавший от суда в Италии, заявил, что находится в России

Сын губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс, бежавший в прошлом месяце из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого Усса-младшего.

Об исчезновении Артёма Усса стало известно после того, как суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на его экстрадицию в США, где его подозревают в преступной деятельности, направленной, в том числе, на обход санкционного режима в отношении России.

Усс подтвердил, что бежал из-под домашнего ареста, заявил РИА "Новости", что был "вынужден" это сделать, поскольку не верил в объективность итальянского правосудия. Подробности о том, как произошёл побег и как Усс смог пересечь границу и оказаться в России, пока не приводятся.

При этом в самой России против Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело "призвано вытащить Усса из Италии".

Другой адвокат, Алексей Тихомиров, заявил ТАСС, что Усс сейчас находится в Москве, он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Сообщается, что меру пресечения изменили на подписку о невыезде.