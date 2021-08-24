Аспиранта МГУ Мифтахова отправили в колонии на тяжёлые работы

Приговорённого к шести годам лишения свободы по делу о разбитом окне в офисе "Единой России" аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова в колонии отправили на тяжёлые физические работы. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на жену Мифтахова Елену Горбань.

Мифтахов отбывает наказание в исправительной колонии №17 Кировской область (город Омутинск). Он сообщил адвокату, что в колонии его направили в деревообрабатывающий цех выгребать опилки из-под пилорамы.

Родственники осуждённого отмечают, что это тяжёлый труд, который в других колониях как правило бывает автоматизированным. "Если его отправляют в строгую, известную с плохой стороны колонию не по месту прописки, и сразу по прибытии дают такую работу, после двух с половиной лет вынужденного ограничения физической активности (Мифтахов более 2-х лет провёл в СИЗО - РС), это вполне может быть желанием сделать его оставшийся срок как можно более тяжёлым в рамках соблюдения закона" - говорит Горбань.

"Новая газета" цитирует телеграм-канал бывшего политзаключённого Ивана Асташина, который пишет, что работа на старой пилораме, которая "еще Брежнева видела", "сродни пыткам". "Не знаю, что происходит на производстве в омутнинской ИК-17 — сломалась там вытяжка для отсоса опилок, или она вовсе отсутствует, чтобы у заключенных не оставалось никаких сил на отстаивание своих прав. Но одно скажу точно — Азату сейчас там очень тяжело", — пишет Астахов.

О том, что Мифтахов этапирован в колонию, стало известно в начале августа. Заключенные этой колонии рассказывали о пытках, их свидетельства публиковало Радио Свобода. 15 августа Мифтахов вышел из карантина и был направлен на работу.

Аспирант МГУ, анархист Азат Мифтахов был задержан в феврале 2019 года. Сначала его обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатки, а когда доказательств не нашлось, вменили ему в вину причастность к нападению на офис "Единой России" в Москве. Его признали виновным в хулиганстве. При этом, даже по версии следствия, Мифтахов лично не разбивал в офисе окно и не бросал туда дымовую шашку, а лишь находился рядом и следил за обстановкой. Уголовное дело основано на показаниях секретных свидетелей.