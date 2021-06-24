Аспирант МГУ Азат Мифтахов, осуждённый на шесть лет колонии по делу о поджоге офиса “Единой России”, женился на Елене Горбань. Она была осуждена по тому же делу на четыре года условно.

Бракосочетание прошло в следственном изоляторе "Бутырка" в Москве.

"О том, что мы собираемся расписаться, я сказала заранее коллегам, друзьям и только потом родителям. Для них это было неожиданно, но они не были против. Зато мама Азата очень обрадовалась", - рассказала Горбань Радио Азатлык.

Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но вскоре задержали и арестовали по другому уголовному делу – о хулиганстве по мотивам политической ненависти.

По версии следствия, в январе 2018 года Мифтахов и его единомышленники-анархисты разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

В поддержку Мифтахова выступили сотни студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов, учёные, а также более 2500 математиков из 15 стран.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. Суд посчитал, что его вина полностью доказана благодаря, в частности, показаниям секретных свидетелей. Он вину не признал.

Ещё двоим подсудимым, Елене Горбань и Андрею Ейкину, суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы.