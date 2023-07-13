Associated Press сообщило о "сети тюрем для украинцев" по всей России

Тысячи украинцев содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных территориях, где их подвергают пыткам, психологическому насилию и рабскому труду, пишет в четверг Associated Press.

Ссылаясь на оказавшийся в его распоряжение российский правительственный документ, западное информагентство отмечает, что в будущем в странке планируется построить десятки новых подобных тюрем. В них, как утверждается, содержатся как военные, так гражданские лица. В связи с жестоким обращением с заключёнными AP указывает на нарушение Женевских конвенций.

Реакции российских официальных лиц на публикацию нет.

Агентство пишет, что провело десятки бесед с бывшими украинскими военнопленными и заключёнными, с семьями задержанных, с сотрудниками украинской разведки, а также проанализировало спутниковые снимки, документы, письма Красного Креста, материалы социальных сетей. AP выяснило, что многих людей задерживали за разговоры на украинском языке или за нахождение в оккупированном регионе и оставляли под стражей зачастую без предъявления обвинений. Других заключали под стражу как террористов, комбатантов или лиц, "оказывающих сопротивление специальной военной операции" (так российские власти называют вторжение в Украину).

Все бывшие заключённые, с которыми говорили корреспонденты AP, рассказали о пытках: избиениях до переломов, ударах электрическим током, имитациях удушения. Многие утверждали, что были свидетелями смертей.

В июньском докладе ООН о задержаниях гражданских лиц - в контексте российского вторжения - также говорилось о пытках и жестоком обращении. О них, по данным авторов исследования ООН, рассказали более 90% заключённых.

Также AP выяснило, что сотни задержанных заставляли рыть окопы и ямы для массовых захоронений. В дальнейшем узники служат "разменной монетой при обмене на российских солдат", хотя международное право запрещает обмен гражданских лиц на военнопленных, отмечает агентство.

Определить, сколько граждан Украины сейчас содержится под стражей, невозможно. Россия отрицает факт удержания гражданских лиц. Киев подозревает, что в российских тюрьмах до сих пор содержатся примерно 10 тысяч гражданских лиц из Украины. По подсчётам правозащитника Владимира Осечкина, основателя проекта Gulagu.net, на которого ссылается AP, Россия удерживает не менее восьми тысяч гражданских лиц.

Агентство также выяснило, что сейчас на оккупированных территориях действует не менее 63 (по данным ООН - 125) тюрем и их аналогов – от новых тюремных корпусов до захламленных подвалов – где содержатся украинские граждане. Кроме того, AP задокументировало множество случаев, когда украинцев отправляли и в российские тюрьмы – как минимум в 40 (по данным ООН, в 37). AP опубликовало карту тюрем на основе данных, полученных от бывших пленных, украинской Медиа-инициативы по правам человека и российской правозащитной группы Gulagu.net.

В ходе обменов пленными вместе с украинскими военными на родину вернулись около 400 гражданских лиц - граждан Украины, отмечается в публикации Euronews.