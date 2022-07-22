Ассортимент жевательной резинки Orbit сократится к концу года

К концу года американская компания Mars планирует сократить российский ассортимент своей марки жевательной резинки Orbit. У производителя возникли сложности с поставками резиновой основы для жвачки, попавшей под санкции. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказали источники на российском рынке.

Представитель крупной торговой сети России сообщил о перебоях в поставках Orbit. По его словам, компания Mars предупредила, что не сможет отгружать примерно половину ассортимента до конца года, а поставки оставшейся половины будут ограничены до конца июля. В сети утверждают, что производитель ссылается на логистические проблемы – невозможность привезти в Россию основной ингредиент для изготовления жвачки. Такие же предупреждения от Mars получили другие участники российского рынка, узнал "Ъ".

По словам источника "Ъ" в крупной пищевой компании, проблемы Mars связаны с тем, что резиновая основа для жвачки попала под санкции Евросоюза, введённые в ответ на российское вторжение в Украину.

Представитель Mars на вопросы "Ъ" не ответил. Производители жевательной резинки Dirol, Mentos и Impulse также не стали комментировать ситуацию.