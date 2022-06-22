Более 20% крупнейших иностранных компаний перестали работать в России

После российского вторжения в Украину пятая часть крупнейших иностранных компаний, работавших в России, остановила свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок, председателем совета которого является глава Минэкономразвития России.
Согласно исследованию, из 600 крупнейших иностранных компаний 126 заявили о приостановке своей деятельности в России, ещё 150 – каким-либо образом ограничили работу. Аналитики отмечают, что компании останавливали свою деятельность не только, чтобы "минимизировать репутационные издержки от работы в России", но и "по объективным причинам", появившимся в конце февраля: из-за санкций, волатильности рубля, логистических проблем и дефицита сырья.
В иностранных компаниях, остановивших или ограничивших свою работу, заняты более 350 тысяч россиян, около 40% из них сейчас находятся в фактическом простое. При этом для 35-40 тысяч работников существует прямая угроза сокращения. Больше всего уход и приостановка иностранного бизнеса задели работников розничной торговли и автопрома. Сильнее всего это ощущается в Калужской области: 11% её работающих жителей трудятся в компаниях, решивших ограничить свою деятельность в России.
Также исследователи подсчитали, что среди иностранных компаний, продолживших работу в России, около 20% отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 297 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
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