Более 20% крупнейших иностранных компаний перестали работать в России

После российского вторжения в Украину пятая часть крупнейших иностранных компаний, работавших в России, остановила свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок, председателем совета которого является глава Минэкономразвития России.

Согласно исследованию, из 600 крупнейших иностранных компаний 126 заявили о приостановке своей деятельности в России, ещё 150 – каким-либо образом ограничили работу. Аналитики отмечают, что компании останавливали свою деятельность не только, чтобы "минимизировать репутационные издержки от работы в России", но и "по объективным причинам", появившимся в конце февраля: из-за санкций, волатильности рубля, логистических проблем и дефицита сырья.

В иностранных компаниях, остановивших или ограничивших свою работу, заняты более 350 тысяч россиян, около 40% из них сейчас находятся в фактическом простое. При этом для 35-40 тысяч работников существует прямая угроза сокращения. Больше всего уход и приостановка иностранного бизнеса задели работников розничной торговли и автопрома. Сильнее всего это ощущается в Калужской области: 11% её работающих жителей трудятся в компаниях, решивших ограничить свою деятельность в России.

Также исследователи подсчитали, что среди иностранных компаний, продолживших работу в России, около 20% отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.