ASTRA: Командира "Эспаньолы" Орлова убили, вероятно, при задержании

В Москве в храме Христа Спасителя 22 декабря состоялось прощание с бывшим командиром воевавшей в Украине добровольческой бригады "Эспаньола" Станиславом Орловым, известным как Испанец. Три дня назад его соратники подтвердили, что Орлов погиб, и сообщили о том, где и когда пройдёт прощание. Об обстоятельствах смерти они не сообщили, однако издание ASTRA подтверждает появившиеся ранее в провоенных телеграм-каналах предположения о том, что Испанец был убит, вероятнее всего, сотрудниками российских силовых структур.

Церемония собрала около трёх тысяч человек - сообщил журналист "Коммерсанта" Александр Черных. На опубликованных им фотографиях видно большую толпу у входа в храм. Проститься с Орловым пришли представители "Эспаньолы", ЧВК "Вагнер" и других воевавших в Украине формирований. "Речей над гробом не произносили. Венков от Минобороны и каких-либо государственных структур или деятелей я в зале не увидел", - отмечает Черных.

Станиславу Орлову было 44 года, он был видным членом фанатской группировки футбольного клуба ЦСКА Red-Blue Warriors. В боевых действиях в Донбассе начал участвовать ещё в 2014 году. "Эспаньола" была создана после начала полномасштабного вторжения в Украину, костяк бригады составили футбольные фанаты и добровольцы националистических взглядов. В октябре 2025 года подразделение объявило о расформировании.

В апреле 2015 года проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система" опубликовал расследование о центре управления российскими боевыми беспилотниками, расположенном в одной из высоток "Москва-Сити". На видео РИА "Новости", проанализированном в расследовании, беспилотником управлял именно Орлов.

Подробности убийства

По данным ASTRA, убийство произошло 4 декабря в аннексированном Севастополе, где на неофициальной базе "Эспаньолы" находился Орлов. Издание ASTRA утверждает, что получила видео с камер, на котором видны люди, убившие Орлова. "Вооружённые люди в камуфляже с автоматами ворвались в дом «Испанца» и расстреляли его. Очевидцы, с которыми пообщалась ASTRA, утверждают, что экс-командир даже не отстреливался", - пишет ASTRA.

По данным источников издания, Орлов был убит при попытке задержания сотрудниками силовых структур. Поводом для задержания стало подозрение в торговле оружием и участии в ОПГ. Как отмечает ASTRA, ранее по этим статьям был арестован бывший командир Морского отряда "Эспаньолы" с позывным "Алтай" Руслан Казанцев. Сейчас он находится под арестом.

Правоохранительные органы и российские военные не комментировали гибель Орлова. В самой "Эспаньоле" 19 декабря заявили: "Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас - в не меньшей степени. В настоящее время центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и ее виновников. Официальная информация будет опубликована по результатам расследования". Тогда же в подразделении подтвердили, что его больше не существует как боевой единицы.