Под церковные песнопения и треск радиопомех голос обращается к тем, кто находясь "вдали от России устал терпеть окружающий беспредел": "Ваша помощь может сыграть важную роль в победе над злом". Сменяются фотографии: советский флаг над Рейхстагом, Юрий Гагарин в скафандре, российские военные на фоне церкви, и наконец – Владимир Путин обращается к россиянам 24 февраля 2022 года. "Конфиденциальность и безопасность общения гарантируется, – продолжает роботизированный женский голос. – С уважением, военная разведка Вооруженных сил Российской Федерации". На экране появляется эмблема ГРУ с летучей мышью и ссылка на телеграм-бот. Ролик заканчивается. Телеграм-бот "ГРУ"

Бот, который рекламируется в этом видео, появился в начале августа 2025 года и назван незамысловато – "ГРУ". Технически он не отличается от тысяч других ботов обратной связи: оператор бота анонимен, а тот, кто ему пишет – нет. При запуске бота "ГРУ" журналиста "Системы" встретило сообщение с предложением оказать российской военной разведке "помощь" в борьбе за "свою историю, культуру и ценности" против "банды оголтелых подонков из числа правительств западных стран". После нажатия кнопки "Старт" появилось меню с выбором языка для общения (русский или английский), а после этого – просьба заполнить небольшую анкету: как обращаться к пользователю бота, где он живет, кем работает, и какова его мотивация. В качестве эксперимента корреспондент "Системы" представился жителем Риги "с доступом к разным объектам": жители стран Балтии – одна из основных целевых аудиторий бота, судя по каналам его распространения (об этом – далее). После отправки анкеты в окне чата отобразился автоматический ответ: "Ваше сообщение отправлено в ГРУ". "Таких как вы – десяток только в Риге". Задание Журналист отправил анкету поздним вечером буднего дня. Спустя три минуты в боте появились сообщения от оператора – реального человека "Система" считает оператора реальным человеком, а не ИИ-агентом или скриптом, исходя из стилистики и семантики его речи. Например, каждое предложение отправлялось отдельным сообщением с паузами, достаточными для ручного набора текста: "Добрый вечер. Мы рады, что остались еще патриоты России. Чем вы можете помочь нам?"

Фрагмент переписки с оператором телеграм-бота "ГРУ". Источник: "Система" Журналист ответил уклончиво: "А что вам вообще интересно?" Оператор без раздумий написал в чат: "Бензовозы украинские. Знаете, где их найти?" Пока корреспондент мешкал с ответом, собеседник по ту сторону экрана сам дал наводку: "В [рижском] порту. Они [бензовозы] гражданские. [Нужно] нам сказать где они и сфотографировать". Почему ГРУ интересуется украинскими бензовозами в Риге? Информация о количестве автомобилей и их номера может помочь в отслеживании логистических маршрутов поставок топлива – недаром ГРУ занимается не только военным и научно-техническим, но и промышленным шпионажем. Как писали латвийские СМИ, еще в 2023 году через Латвию в обход санкций ежедневно уходили десятки украинских бензовозов с российским топливом. В схеме участвовали танкеры и компании из разных стран, но во всех случаях топливо в итоге доставляли в рижский порт, где его перерабатывали, перегружали в цистерны и отправляли автомобилями в Украину. Обычно схема вербовки пророссийских диверсантов-"фрилансеров" в европейских странах выглядит так. Обезличенный оператор удаленно выдает "одноразовому" "Их используют, а затем выбрасывают", – так описывает участь подобных агентов немецкая полиция агенту относительно простое задание за небольшую оплату: например, сфотографировать гражданский объект или нарисовать на стене жилого дома пророссийский лозунг; в случае успешного выполнения "квеста", новоиспеченный агент получает более сложное задание (например, поджог) и больший гонорар. И так до тех пор, пока "фрилансера" не поймают органы правопорядка той страны, в которой он действует. Такой сценарий многократно описан в медиа. Однако в случае с оператором бота "ГРУ" эта схема дала сбой практически сразу. "Иди гуляй, Вася! Х**** Оскорбительное наименование жителя Украины позорный. Х**** тебе заплатят", – резко отреагировал оператор на вопрос корреспондента об оплате задания по фотографированию бензовозов в порту. – "Деньги это лишнее. Любовь к родине должна греть и кормить. Вы хотите за фото деньги, серьезно? Таких как вы – десяток только в Риге. Никто не додумался просить деньги за фото. До свидания!"

В ответ на дальнейшие расспросы оператор бота "ГРУ" лишь продолжил возмущаться вопросом об оплате — общение прекратилось. Журналист свяжется с ним еще раз позже, но уже от своего имени. Точка распространения №1: российские Z-блогеры "Еще один бот для тех, кто хочет помочь армии России и передать важные данные о враге", – предваряя ссылку на бот "ГРУ", написал в своем телеграм-канале бывший пророссийский украинский депутат Олег Царев в конце августа 2025 года. Сейчас, судя по всему, он живет в России и ведет телеграм-канал на почти 400 тысяч подписчиков. Помимо Царева, призыв воспользоваться ботом распространили Некоторые писали оригинальные посты однотипного содержания, другие делали репост. и другие крупные российские Z-блогеры. Среди крупнейших: вхожие в Кремль военкоры Александр Коц и едва не погибший под Суджей Город в Курской области России, где в 2024-2025 годах шли бои Евгений Поддубный (у каждого более полумиллиона подписчиков); пропагандист Александр Малькевич 162 тысячи подписчиков; неонацист Евгений "Топаз" Рассказов 140 тысяч подписчиков и основатель ультраправого и женоненавистнического движения "Мужское государство" Владислав Поздняков 765 тысяч подписчиков; "Военкоры русской весны" и "Два майора" – провоенные каналы-миллионники. Посты сделали и несколько других Z-каналов поменьше. Затем бот начали "рекламировать" Здесь и далее – в значении "способствовать распространению". "Система" не знает, платили ли каналам за размещение ссылок на боты на зарубежную аудиторию: сначала только на украинскую, а позднее – и на жителей западных стран. Точка распространения №2: псевдоукраинские каналы Чаще всего жители Украины читают новости в мессенджере Telegram, следует из результатов опроса Internews Network Международная некоммерческая организация в сфере медиа-исследований. Опрос по ее заказу провела исследовательская компания InMind за 2024 год. При этом каждый десятый украинец читает и российские ресурсы. Этот факт частично объясняет, почему призывы вступать в ряды пророссийских диверсантов первоначально распространились в российских Z-каналах, и сначала были ориентированы на украинскую аудиторию. 30-летний российский блогер-неонацист "Топаз", уроженец Макеевки Город в Донецкой области Украины, который воюет в Украине на стороне пророссийских "ополченцев" как минимум с 2015 года, был первым, кто опубликовал в своем канале ссылку на бот "ГРУ". "Представляем вам официальный бот Военной разведки ВС РФ. Он создан для безопасной связи с ведомством", – написал блогер 4 августа 2025 года. "Топаз" обратился только к жителям Украины, отдельно выделив тех, кто служит в украинских военных или силовых ведомствах (ВСУ, ГУР или СБУ). Позднее ссылку на бот опубликовали и два псевдоукраинских канала с многотысячной аудиторией: "Первый Харьковский" 50 тысяч подписчиков и "Открытая Украина" 200 тысяч подписчиков. Последний зарегистрирован в Роскомнадзоре – скорее всего, его администратор живет в России. А "Первый Харьковский" не раз попадался на публикации антиукраинских фейков, – например, о том, как в украинскую армию якобы "забрали" мужчину с воспалением легких. Точка распространения №3: расисты и радикалы на Западе Уже 11 августа, спустя неделю после публикации первых постов распространители бота переориентировались с пророссийской украинской аудитории на жителей западных стран, поддерживающих политику Владимира Путина. Первым новый промо-пост вновь сделал блогер "Топаз". Как раз в этом сообщении впервые появляется ретрофутуристичный видеоролик о "противоборстве с западным злом". Именно в таком обновленном виде – с прицелом на жителей стран Запада и креативным видеороликом – ссылка на бот "ГРУ" получила наибольшее распространение.

Например, пост о боте "ГРУ" опубликовал анонимный англоязычный канал Lord of War Почти 18 тысяч подписчиков: текст представляет собой автоматический перевод поста "Топаза" на английский язык. Канал продвигает антиукраинскую, антимигрантскую, евроскептичную и в целом ультраправую повестку. Пожалуй, ярче всего аудиторию Lord of War характеризует тот факт, что в чате канала 2500 участников. Чат создан в июле 2023 года. Общение в основном ведется на английском языке оскорбительное обозначение темнокожего человека (N-word) употребляется более 1600 раз. Канал появился в телеграме спустя всего несколько дней после начала большой войны в Украине.

Призыв пользоваться ботом "ГРУ" также распространил русскоязычный телеграм-канал "Антифашисты Прибалтики" Почти 26 тысяч подписчиков. Этот канал был создан в ноябре 2022 года, и в нем сразу же начали публиковаться призывы вступить в специально созданные для "координации подполья" региональные чаты крупных регионов стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии. Сейчас эти чаты удалены. В октябре 2023 года латвийская служба госбезопасности обвинила шестерых граждан страны в преступлениях против нацбезопасности из-за причастности к организации "Антифашисты Прибалтики". Им грозит от 10 лет до пожизненного заключения. В 2022 году основатель движения, гражданин Латвии Сергей Васильев, бежал в Россию Васильев оказался настолько важным человеком для российской власти, что глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника управления миграции МВД Москвы за первоначальный отказ в предоставлении убежища Васильеву в 2023 году, а спустя три года канал "антифашистов" прошел регистрацию в Роскомнадзоре. Где еще распространяли бот "ГРУ"? Ссылка на "ГРУ" появилась также в телеграм-канале уроженца США Рассела Бентли по кличке "Техас" с 19 тысячами подписчиков. Бентли воевал на Юго-востоке Украины с 2014 года, затем стал военкором. В апреле 2024 года его до смерти запытали свои же – четверо российских военнослужащих. Вероятно, сейчас его двуязычный телеграм-канал ведет кто-то из близких знакомых погибшего. Промо-пост о "ГРУ" опубликовал и канал InfoDefenceBULGARIA, ориентированный на болгарскую аудиторию. Канал с 6 тысячами подписчиков входит в мультиязычную сетку пророссийских ресурсов, вероятно, связанных с Z-блогером Юрием Подолякой, – одним из самых влиятельных пророссийских "инфлюенсеров". Бот "Око Саурона"

Ретрофутуристический видеоролик с Путиным и Гагариным и сразу несколько промо-постов о боте "ГРУ" заканчиваются фразой: "С уважением, военная разведка России В видеоролике – "Вооруженных сил Российской Федерации"". Корреспондент "Системы" провел поиск по этому словосочетанию в телеграме, предположив, что это устоявшаяся подпись авторов кампании. Так удалось обнаружить упоминания другого, более раннего бота ГРУ для вербовки диверсантов – "Око Саурона". Этот бот, название которого отсылает к фэнтезийной трилогии Толкиена "Властелин Колец", появился в сентябре 2024 года. С технической точки зрения он не отличается от чатбота "ГРУ". Сейчас "Око Саурона" неактивно: журналист написал в бот, но не получил ответа. Вероятно, теперь "Око Саурона" заменил новый бот "ГРУ". "Око Саурона" получило более широкое распространение в западном сегменте телеграма, чем "ГРУ": ссылка на "Око" таргетированно распространялась в Украине и еще 9 европейских странах (включая Испанию, Нидерланды, Чехию и Польшу), а также в США. Кроме того, была предпринята попытка "разрекламировать" бот среди британских футбольных фанатов. Точка распространения №1: российские Z-блогеры Первоначально ссылку на "Око Саурона" опубликовали российские провоенные блогеры. Помимо тех, кто позднее будет "рекламировать" и бот "ГРУ", о боте "Око Саурона" упоминали в своих каналах: писатель Захар Прилепин 252 тысячи подписчиков, военкор Андрей Руденко 206 тысяч подписчиков, прокремлевский журналист Армен Гаспарян 206 тысяч подписчиков, крупные провоенные каналы и даже актер Оскар Кучера 70 тысяч подписчиков. А самый креативный промо-пост сделал Алексей Живов, Z-блогер и политрук околофутбольной боевой бригады "Эспаньола" – он обратился к британским футбольным фанатам. Точка распространения №2: британские хулиганы 26 ноября 2024 года проводился футбольный матч между командами "Халл Сити" и "Шеффилд Уэнсдей" в рамках чемпионата второго по силе дивизиона Англии. За неделю до игры один из болельщиков "Шеффилда" шуточно прокомментировал твит телеканала Sky News о первой атаке ВСУ британскими крылатыми ракетами по России: "Привет Путин, дружище, остальные ракеты хранятся здесь". Под текстом фанат прикрепил картографическое изображение города Халл, где должен был состояться матч. Шутливое обращение к российскому президенту с просьбой атаковать город команды-соперника собрало более 3 млн просмотров в соцсети X, похожие посты опубликовали еще несколько английских болельщиков.

Фанат "Шеффилда" в шутку просит Путина атаковать город команды-соперника. Источник: "Система" На эту историю обратили внимание и российские Z-каналы. Провоенный блогер и политрук бригады "Эспаньола" Алексей Живов в своем телеграм-канале призвал британских фанатов "не ждать русских ракет" и сделать все своими руками: "На Путина надейся, а сам не плошай! Лучшие футбольные ультрас смогут попасть в "Эспаньолу". Несмотря на стебный текст, в конце поста Живов оставил ссылку на бот "Око Саурона" с подводкой: "[Ссылка] для тех, кто хочет помогать России на постоянной основе". "Системе" не удалось обнаружить каких-либо признаков того, что британские фанаты обратили внимание на этот пост. Впрочем, бот "Око Саурона" получил широкое распространение в ряде других европейских стран. Точка распространения №3: Европа Один из наиболее крупных ресурсов, который ориентируется на пророссийскую аудиторию в Европе и распространил ссылку на бот "Око Саурона" – испаноязычный телеграм-канал Los sombreros blancos с более чем 33 тыс подписчиков. "Белые шляпы"

В классических фильмах в жанре вестерн белые шляпы обычно носят положительные герои – бравые ковбои и стрелки, а у злодеев и бандитов, у "плохих парней", шляпы черного цвета. Создатели испаноязычного телеграм-канала Los sombreros blancos (по-русски – "белые шляпы") определенно считают себя "хорошими парнями": в описании канала указано, что этот ресурс занимается "этичной" журналистикой. Ссылка на бот "Око Саурона" была опубликована в канале в феврале 2025 года. Контент "Белых шляп" состоит по большей части из антиглобалистских и пророссийских текстов по военной и геополитической тематике. Для сравнения, постов со словом "Испания" (España) в 18 раз меньше 407 против 7420, чем сообщений со словом "Россия" (Rusia). Однако магистральная тема – антиукраинская: постов, где упоминается Украина, почти в два раза больше 13406 сообщений со словом "Украина" (Ucrania), чем постов о России. Погибших украинских военных в этом "этичном" канале называют "злыми фашистскими духами" Espíritus malignos fascistas, российских солдат в целом – "нашими героями" Nuestros Héroes, а кадыровцев, на манер самого главы Чечни, – "дорогими БРАТЬЯМИ" Querido HERMANO. Созданный спустя всего три недели после 24 февраля 2022 года, канал Los sombreros blancos стал частью крупной российской сети дезинформации в Европе – "Портал Комбат" Европейские власти дали ей название, созвучное с известной видеоигрой в жанре файтинг (Mortal Kombat) из-за "атакующего" характера этой информационной операции. "Портал Комбат" представляет собой сеть из почти 200 однотипных сайтов, которые публикуют материалы из российских государственных медиа и прокремлевских телеграм-каналов. Эти ресурсы ведутся на французском, немецком, английском, испанском и других языках. Часто они маскируются В названиях этих порталов используется одинаковый логотип с надписью Pravda. А заметная часть этих сайтов содержит слово pravda в доменном имени (например, pravda-fr или pravda-es) под несуществующее медиа Pravda – это название стало нарицательным для всей дезинформационной сети. А телеграм-канал "белых шляп" – стал одним из "поставщиков" контента для испанской версии "Правды". Сетки сайтов с дезинформацией – старая тактика ГРУ Доподлинно неизвестно, связана ли сеть "Портал Комбат" с ГРУ. Однако российская военная разведка уже давно создает сайты с дезинформацией, которые мимикрируют под иностранные. Пример тому сеть из нескольких сотен прокси-сайтов агентства "ИнфоРос" (InfoRos), которая была создана в нулевые и продолжает существовать до сих пор. Создатели агентства – офицеры ГРУ, проходившие службу в воинских частях, которые отвечают за информационно-психологические операции. Сайты, связанные с "ИнфоРосом", отметились как в пророссийской военной пропаганде, так и в распространении конспирологических теорий о COVID-19. "Сельский разум" и "Масло в голове" После того, как в марте 2022 года Евросоюз заблокировал на своей территории сайт и вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik, Кремль сразу же начал искать новые способы распространения пророссийских нарративов на Западе. Эту нишу заняли многочисленные прокремлевские блогеры и сетки новостных каналов в телеграме, которые ведутся на разных языках. Это объясняет, почему канал Los sombreros blancos – далеко не единственный среди как бы европейских каналов, которые появились практически сразу после начала российского вторжения в Украину в 2022 году, и позднее распространяли ссылку на бот "Око Саурона". Например, "Система" обнаружила два очень похожих канала, которые ведутся на разных языках: чешском и польском. Чешский телеграм-канал Selský Rozum 15 тысяч подписчиков (дословно – "Сельский разум") и польский Оlej w Głowie 10 тысяч подписчиков ("Масло в голове") были созданы в один день – 13 марта 2022 года. Их названия – распространенные фразеологизмы в своих странах, которые имеют одинаковый смысл – обозначают смекалистого или здравомыслящего человека. На этом сходство этих каналов не ограничивается: у них практически идентичные аватарки Обе картинки – это просто названия каналов, выполненные в единой стилистике (у их чатов – вообще одинаковые), а пост со ссылкой на телеграм-бот "Око Саурона" оба канала запостили в один и тот же день с точностью до минуты Оба поста вышли 25 апреля 2025 года в 14:10 по московскому времени. Вероятно, эти каналы ведет один и тот же автор или группа админов. Selský rozum – один из крупнейших телеграм-каналов Чехии. В среднем на нем выходит порядка 95 статей в день, а сам контент зачастую состоит из переводов статей российских медиа, которые заблокированы в ЕС, или антиукраинских постов Например, дипфейк-видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который под видом ребенка-попрошайки "клянчит" деньги у США. Содержание постов польского канала Оlej w Głowie не отличается. Например, в апреле 2022 года там была опубликована статья анонимного автора c заголовком: " OnlyFans Интернет-платформа для публикации фото и видео, в том числе порнографического содержания и наркотики: какой выбор у украинских беженцев?" • • • Ссылку на "Око Саурона" в разное время постили и телеграм-каналы, ориентированные на нидерландскую Канал Rusland nieuws kanaal, более тысячи подписчиков. Создан в августе 2023 года, сербскую Канал "ВОСТОК ВЕСТИ" с 16 тысячами подписчиков. Создан в 2017 году, молдавскую Канал "Гражданин Молдовы" с почти 2 тысячами подписчиков. Создан в 2020 году и болгарскую Канал "България Z" с почти 5 тысячами подписчиков. Создан 3 марта 2022 года аудитории. А также канал "Антифашисты Прибалтики", который уже упоминался ранее – он же опубликует и ссылку на новый бот с названием "ГРУ".

Отдельно стоит отметить распространение бота "Око Саурона" в Украине – акцент был сделан на тех телеграм-каналах, которые ориентированы на аудиторию из разных регионов юго-востока страны. Точка распространения №4: украинские регионалы и "Лохматый" Прокремлевская пресса называет Сергея Лебедева, 50-летнего уроженца украинского Николаева, – "кошмаром для ВСУ". Сам себя он именует по кличке – "Лохматый". Его телеграм-канал "Лохматый Z Николаев", 34 тысячи подписчиков – один из нескольких региональных псевдоукраинских ресурсов, которые публиковали ссылку на бот "Око Саурона". "Это не блогеры и точно не военкоры – это русская армия", – так презентовал бот "Лохматый". Номинально его канал "покрывает" Николаевскую область Украины. Также бот распространялся в других каналах, ориентированных на пророссийских жителей Одесской "Одесса Zа Победу!", почти 24 тысячи подписчиков, Харьковской "Первый Харьковский", 50 тысяч подписчиков, Донецкой "Оплот ТВ", 13 тысяч подписчиков и Луганской "Лисичанск – колыбель Донбасса", 11 тысяч подписчиков областей.

До начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году, Лебедев работал в строительной фирме, а затем вступил в пророссийское движение "Антимайдан", бежал из Украины в Москву, но вскоре вернулся в "ЛНР". А после начала полномасштабной войны Лебедев стал (на "удаленке") "координатором подполья" в городе Николаев, который подконтролен Украине. Чем занимается "николаевское подполье" в Украине? По словам Лебедева, его агенты рисуют пророссийские граффити на стенах домов, присылают "Лохматому" в телеграме сведения об украинской военной технике и фотографируют места, где упали ракеты. "Увидел прилет, снял, отослал, удалил сообщение. Дальше – сообщать о передвижении частей ВСУ и наемников. Такие данные я сразу передаю нашей разведке, мы в контакте. Это уже ближе к агентурной работе", – описывает принципы подпольной деятельности сам Лебедев для российского телеканала 360. Лебедев утверждает, что его сеть охватывает "всю Украину" и что в подполье могут состоять "тысячи людей". Невозможно проверить, насколько гиперболизированы эти утверждения, однако украинские правоохранительные органы считают Лебедева угрозой национальной безопасности. СБУ предъявила ему подозрение в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. С 2023 по 2025 годы СБУ опубликовала не менее 17 сообщений о задержании подпольщиков, которые сотрудничали с "Лохматым". Точка распространения №5: США Ссылка на бот "Око Саурона" была опубликована и сразу в трех каналах, которые считаются наиболее влиятельными пророссийскими ресурсами среди американской аудитории телеграма. Среди них: канал анонимного блогера-антизападника с псевдонимом Fearless John, который регулярно постит фейки об украинцах, и медиа The Islander, основанное гражданином Ирландии, который напрямую связан с российской пропагандой. "Бесстрашный Джон" 14 мая 2022 года в американском городе Буффало произошло массовое убийство: вооруженный винтовкой, охотничьим карабином и дробовиком 18-летний мужчина застрелил 10 человек в супермаркете. Стрелок вел прямую трансляцию бойни в сервисе Twitch с помощью камеры, которую он встроил в шлем.

Все убитые оказались оказались афроамериканцами, а сам убийца перед нападением опубликовал в сети манифест, в котором изложил свои расистские убеждения. 180-страничный манифест стрелка начинается с картинки-мема в стилистике Fashwave с изображением нацистского эзотерического символа "черное солнце". В соцсетях также обнаружилось фото убийцы c нашивкой "солнца" на одежде. Вскоре после трагедии англоязычный телеграм-канал анонимного блогера с псевдонимом Fearless John ("Бесстрашный Джон") написал, что если бы стрелок был украинцем, то он "служил бы в "Азове". Позднее "Джон" сделает еще несколько постов о якобы связи массового убийцы с украинской бригадой "Азов", которая воюет на Юго-востоке Украины еще с 2014 года. Единственная "улика", которую приводил блогер – символ "черное солнце", который до недавнего времени частично использовался в эмблеме "Азова". Эту бригаду и ее бойцов с самого основания связывали с ультраправыми, российская пропаганда использует националистическое реноме "Азова" как доказательство "разгула неонацизма" в Украине. Стрелок действительно был связан с "Азовом"? Изучив манифест убийцы, "Система" не обнаружила там упоминаний "Азова", а Украину стрелок упомянул лишь единожды – в нейтральном контексте, перечисляя разные страны. При этом в манифесте есть одно пророссийское высказывание. Автор желает смерти "оккупировавшему Европу" президенту Турции Реджепу Эрдогану. В таком случае, пишет стрелок, "будет устранен главный враг России", а НАТО будет "дестабилизирована и расколота". Вслед за постами "Бесстрашного Джона" и других англоязычных прокремлевских "инфлюенсеров", тезис о "связи" стрелка с "Азовом" начали распространять даже российские официальные лица. Для "Джона" это далеко не первый антиукраинский фейк.

Сейчас в описании канала говорится, что основная задача "Джона" – это разоблачение западной пропаганды. Однако когда телеграм-канал Fearless John только появился (март 2022 года), в его описании была иная цель: публикация видео с "нарушениями прав человека в Украине". Так, в начале 2024 года "Джон" опубликовал видео, где юноши в военной форме едут в автобусе. "Украина посылает детей на войну, этим ребятам еще нет и 20 лет", – указано в подводке. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что "дети" на видео — это кадеты военного лицея, поэтому и одеты в "милитари". Канал Fearless John опубликовал ссылку на бот "Око Саурона" в октябре 2024 года, сделав репост из англоязычного канала Slavyangrad 113 тысяч подписчиков ("Славянград") – еще одного ресурса, уличенного в распространении пророссийской и антиукраинской пропаганды. "Островитянин" Тогда же, в октябре 2024 года, промо-пост о телеграм-боте написал и канал, основанный одним из самых известных пророссийских ирландцев. The Islander 51 тысяча подписчиков ("Островитянин") – это канал одноименного "антимейнстримного" новостного сайта, который ориентируется в том числе на пророссийскую аудиторию в США. Создатели ресурса – двое ирландцев с антизападными взглядами: Чей Боуз, который живет в Москве и работал в RT, а также Джерри Нолан, который проживает в Канаде и дает интервью местным медиа об "украинских нацистах и их пособниках". Боуз выступает в этом тандеме в роли медийной звезды: он был одним из сооснователей ирландской интернет-газеты The Ditch (которую подозревали в связях с Россией), а в 2023 году выступил в Совбезе ООН по приглашению России в роли "ученого, который специализируется на стрелковом оружии и боеприпасах", и раскритиковал роль НАТО в войне России с Украиной. В 2023 году сайт The Islander запустил громкий фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел через подставные фирмы две роскошные яхты общей стоимостью 75 млн долларов. В разговоре с "Системой" Чей Боуз утверждает, что действительно основал бренд и веб-сайт The Islander в 2022 году, однако сейчас "не имеет к нему никакого отношения". Также, по его словам, он никогда не управлял телеграм-каналом издания, где и была опубликована ссылка на бот "Око Саурона". Совместное производство ботов: ГРУ, "Эспаньола" и "Топаз" Военная разведка, боевое подразделение "Эспаньола" и неонаци "Топаз" – ключевые соразработчики и сопродюсеры всех этих ботов для координации диверсантов, установила "Система". Сопродюсер №1: ГРУ После начала полномасштабной войны в Украине в ГРУ было создано новое подразделение Служба специальной деятельности, которое сконцентрировалось на организации диверсий и актов саботажа на Западе, писал Центр "Досье". Из-за массовой высылки из российских посольств шпионов под прикрытием и, вероятно, громких провалов К примеру, отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году на территории Великобритании агентами ГРУ Петровом и Бошировом последних лет, военной разведке пришлось сделать ставку на "удаленную" работу. Теперь офицеры ГРУ руководят операциями из России, а организацией диверсий на местах занимаются нанятые "агенты-групповоды". Конечным винтиком этой системы саботажа – непосредственным исполнителем диверсии – зачастую становится человек "с улицы", без разведывательной подготовки, просто желающий подзаработать. "Одноразовых агентов" вербуют и среди местного криминалитета. Далеко не единственный, но точно один из самых удобных для ГРУ способов – нанять исполнителя диверсии с помощью телеграм-бота или фейкового аккаунта в мессенджере. В случае, если такого "низкоуровневого агента" раскроют, вряд ли он сможет выдать местным правоохранительным органам важную информацию – в момент получения задания и инструкций исполнитель видит лишь окно чата и абстрактную аватарку аккаунта или бота. Иногда исполнитель может и не догадываться, что выполняет задание российской разведки. По этим же причинам такого прокси-агента легко кинуть на деньги – заказчик находится в тени. "Их используют, а затем выбрасывают", – кратко описывает участь таких агентов немецкая полиция. И тем не менее, в Европе регулярно появляются сообщения о пророссийских диверсиях – с 2022 года произошло уже более 70 различных инцидентов, следует из подсчетов Associated Press (AP): поджоги, акты вандализма, шпионаж. В сентябре 2025 года немецкая полиция даже запустила кампанию по информированию общества под названием "Не становитесь одноразовым агентом".

В 2024 году журналисты OCCRP обнаружили телеграм-бот для вербовки пророссийских диверсантов в Европе под названием Privet bot. Журналистам не удалось найти прямой связи этого бота с ГРУ – согласно их анализу, он мог быть связан с ЧВК "Вагнер". В то же время создатели обнаруженных "Системой" ботов "ГРУ" и "Око Саурона" не только не скрывают, а наоборот, подчеркивают – это разработка ГРУ. В описании бота "ГРУ" напрямую указано (на английском языке): "Официальный телеграм-бот военной разведки Российской Федерации". О том, что этот бот действительно связан с ГРУ пишут в своих постах и вхожие в Кремль военкоры. А бот "Око Саурона" в сообщениях российских государственных медиа (например, в ТАСС) представляли как совместную разработку российской военной разведки и добровольческой Мы используем слово "доброволец" и его производные как синонимы словам "наемник" и "наемнический": добровольцы (они же наемники) не заключают контракт напрямую с Минобороны и воюют в отдельных добровольческих формированиях бригады "Эспаньола". Сопродюсер №2: "Эспаньола" С призыва от ГРУ и бригады "Эспаньола" к гражданам Украины вступать в "ряды сопротивления" начинается новостной сюжет о боте "Око Саурона" на федеральном российском телеканале "Россия 24". Бот не называют "по имени", что не мешает ведущему рассуждать о "приближении бегства киевской банды" с помощью совместной разработки ГРУ и бригады "Эспаньола", которая воюет в Украине. Но как солдаты боевой бригады могли помочь разведке с разработкой телеграм-бота? Разведцентр "Мелодия"

Не позднее весны 2024 года внутри "Эспаньолы" был создан полусекретный "мозговой центр" этой бригады – "Мелодия". Это разведывательный центр управления "Эспаньолы": в "Мелодии" служат связисты, техники, киберразведчики и аналитики. Они корректируют удары тяжелой артиллерии, налаживают связь между подразделениями, проводят разведку с помощью методов OSINT и с использованием FPV-дронов. Такое "музыкальное" название разведцентр получил из-за часто повторяемой на совещаниях фразы командира "Эспаньолы" Станислав Орлов с позывным "Испанец", член фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors. Участвует в боевых действиях в Украине с 2014 года: "Ваша задача – сделать так, чтобы война у нас работала как по нотам". В разработке "Ока" участвовали сотрудники "Мелодии", а не обычные штурмовики, стреляющие из окопов. Кстати, с помощью бота "Око Саурона" разведчики ГРУ и "Мелодии" не только искали диверсантов в Украине и западных странах, но и просили присылать в него координаты с расположением ВСУ. Судя по всему, "Мелодия" приняла участие и в создании нового бота "ГРУ". Больше всего 8 постов со ссылкой на бота постов в телеграме о боте "ГРУ", и одновременно самый первый пост о нем, сделал известный российский блогер-неонацист, воюющий в Украине еще с 2014 года – Евгений "Топаз" Рассказов. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Глава "Мелодии" скрывает свое лицо и личность. Известен его позывной – "Чукча" "Мелодии". Подробнее о личности "Топаза" – далее. А сейчас отметим, что в числе основных достижений центра Рассказов в первую очередь называет именно совместное с ГРУ "создание и внедрение" телеграм-бота "Око Саурона".

Именно сотрудники разведцентра "Эспаньолы" могут выступать в роли операторов ботов, общаться с потенциальными диверсантами, а затем передавать информацию "наверх". ГРУ выбрало специалистов "Мелодии" для создания и продвижения телеграм-ботов не случайно – ведь сама бригада "Эспаньола" тесно связана с военной разведкой. Ставка ГРУ на "Эспаньолу" Ультраправая бригада "Эспаньола" входит в состав "Добровольческого корпуса" – военной структуры, которая создана на основе "ЧВК "Редут" и подконтрольна ГРУ. Эта структура объединила 27 подразделений, включая "Эспаньолу", где служат не классические контрактники, а те, что отправились воевать в Украину в статусе добровольцев (наемников). Ранее "Система" опубликовала подробное расследование о "Добровольческом корпусе" и его связи с военной разведкой. Главный куратор "Добровольческого корпуса" – замглавы ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев С 2016 года находится под санкциями США за "злонамеренные действия в киберпространстве". В 2019 году подпал под санкции ЕС как ответственный за хранение, перевозку и применение отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери офицерами ГРУ. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину попал в санкционные списки Великобритании, Канады и Украины. Летом 2022 года был замечен на переговорах военных делегаций Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле. В самой "Эспаньоле" считают, что именно генерал Алексеев "дал им шанс" и даже "сделал на них ставку". Высокопоставленного разведчика, вероятно, не смутило, что "Эспаньола" имеет репутацию формирования, собравшего под своими знаменами ультрас и неонацистов. Почему "Эспаньола" считается ультраправой группировкой? Костяк бригады "Эспаньола" составляют российские футбольные фанаты, в том числе те, кто открыто демонстрируют свою приверженность неонацизму. Например, фанат "Зенита" и боец "Эспаньолы" Михаил Турканов по кличке "Питбуль" в 2019 году был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики – в частности, татуировок в виде свастики. А на одном из старых фото "Питбуля" в инстаграме "Система" обнаружила татуировку в виде "Черного солнца" на локте бойца – тот самый символ, из-за которого распространитель бота "Око Саурона" с ником Fearless John приписывал американскому массовому убийце связь с украинским "Азовом". За время войны в Украине "Питбуль" был дважды награжден орденом мужества. За три с лишним года с момента основания в 2022 году, "Эспаньола" прошла путь от относительно небольшого отряда из бывших футбольных хулиганов до бригады с собственным разведцентром, а на службу в некогда околофутбольное подразделение теперь принимают и людей далеких от фанатской субкультуры. В социальных сетях объявления о наборе в подразделение не подразумевают никакой причастности потенциальных наемников к футболу.

Тот же "Топаз", замглавы "Мелодии" и один из трех сопродюсеров телеграм-ботов для диверсантов, признается, что всегда был к футболу равнодушен. Зато открыто придерживается неонацистских взглядов и испытывает сексуальное возбуждение от убийств. Сопродюсер №3: "Топаз" Свое участие в войне в Украине Евгений Рассказов, он же "Топаз", сравнивает с "половым влечением": он утверждает, что при убийстве "смакует" мысль о том, что у погибшего дома "жена вдовой осталось", а вся семья рыдает от того, как труп "приедет домой в гробу". "И эрекция же появляется", – дополняет свою мысль "Топаз". Такое жуткое признание он совершил в прямом эфире еще в 2021 году, объясняя, почему отправился воевать в Украину задолго до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Евгений Рассказов родился и вырос в Макеевке (Донецкая область Украины), стал курсантом МВД Украины. В 2014 году ненадолго уехал в Москву, а вскоре вернулся на Донбасс и вступил в ряды сепаратистов. Тогда ему только исполнилось 18 лет. Он воевал в Украине в ДШРГ Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" – пророссийского боевого отряда, участники которого не скрывали своих садистских и неонацистских взглядов. Как и сам "Топаз", который стал одним из наиболее узнаваемых медийных лиц Вместе с неонацистом Алексеем Мильчаковым, известным под прозвищами "Фриц" и "Серб"

, связанных с "Русичем". В "Русич" он попал по объявлению в интернете, писала "Медуза". "Топаз" воевал на Юго-востоке Украины 10 лет назад и вернулся туда в феврале 2022 года: "В настоящий момент я приехал убивать украинцев. В принципе – все", – рассказывал он в одном из интервью. Он также оправдывал кастрацию украинских военнопленных. Однако последние несколько лет "Топаз" старательно пытается "отмыться", пишет "Новая Газета Европа". Еще недавно завуалированно Не называя напрямую имени поздравлявший Адольфа Гитлера с днем рождения, Рассказов ушел из "Русича" и вступил в менее токсичную (хоть и тоже ультраправую) "Эспаньолу", в которой дослужился до замглавы разведывательного центра "Мелодия".