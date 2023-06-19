Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

СМИ: на территории Украины действуют 15 российских тюрем для отказников 

Телеграм-канал ASTRA опубликовал видео, как сказано в его описании, "из нелегального подвала" для российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях на территории Украины.

По утверждению СМИ, подвал, который по сути является незаконной тюрьмой, находится в селе Рассыпное Троицкого района Луганской области. На кадрах, опубликованных журналистами, видны военнослужащие, которые лежат и сидят на досках и бетонном полу, вместо туалета они используют пластиковые бутылки. Света в помещении фактически нет: военные используют для освещения собственные фонари.

От кого и каким образом видео попало в распоряжение редакции ASTRA - не говорится. Утверждается, при этом, что всего журналисты нашли уже 15 подобных нелегальных тюрем для отказников в оккупированных Россией районах Украины: девять из них находятся на территории Луганской области, пять - на территории Донецкой, и ещё одна - в Харьковской.

Издание подчёркивает, что подвалы действуют вопреки российским законам, по которым "военнослужащие отправляются на гауптвахту только после составления протокола о задержании, либо протокола о применении мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке". В данном случае, как утверждает ASTRA, никаких бумаг никто не составляет.

  • Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав российских военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях, – начиная от содержания их в фактически пыточных условиях без медицинской и юридической помощи и заканчивая уголовным преследованием. Об этом же сообщали, в частности, жёны волгоградских мобилизованных: по их словам, девять солдат после отказа принимать участие в боевых действиях были помещены в так называемую "тюрьму для отказников" в населённом пункте Амвросиевка в Донецкой области. Близкие военных утверждали, что тюрьма представляет собой неотапливаемый подвал, а также что их мужьям не оказывают медицинскую помощь, выдают один армейский паёк в сутки на всех и угрожают физическим насилием.
  • В Минобороны информацию о существовании нелегальных тюрем для отказников не комментируют.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG