Жёны мобилизованных "отказников" требуют выпустить мужей из подвала

Жёны волгоградских мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, обратились в главную военную прокуратуру и в военное следственное управление с требованием выпустить их мужей. По сообщению родственниц, девять мобилизованных после отказа принимать участие в боевых действиях были помещены в так называемую "тюрьму для отказников" в населённом пункте Амвросиевка в Донецкой области. Жёны утверждают, что "тюрьма" представляет собой неотапливаемый подвал, а также что их мужьям не оказывают медицинскую помощь, выдают один армейский паёк в сутки на всех и угрожают физическим насилием.

По данным проекта "Военный омбудсмен", девять жителей Волгограда были призваны по мобилизации и оказались в так называемой "ДНР". После того, как они заявили о нежелании воевать, 20 декабря они были взяты под стражу. Их жёны составили коллективное обращение, в котором требуют предоставить им возможность общаться с мужьями и обеспечить для них меры государственной защиты.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав мобилизованных, которые отказываются принимать участие в боевых действиях - начиная от содержания их в фактически пыточных условиях без медицинской и юридической помощи и заканчивая уголовным преследованием.