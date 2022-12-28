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Жёны мобилизованных "отказников" требуют выпустить мужей из подвала

Жёны волгоградских мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, обратились в главную военную прокуратуру и в военное следственное управление с требованием выпустить их мужей. По сообщению родственниц, девять мобилизованных после отказа принимать участие в боевых действиях были помещены в так называемую "тюрьму для отказников" в населённом пункте Амвросиевка в Донецкой области. Жёны утверждают, что "тюрьма" представляет собой неотапливаемый подвал, а также что их мужьям не оказывают медицинскую помощь, выдают один армейский паёк в сутки на всех и угрожают физическим насилием.

По данным проекта "Военный омбудсмен", девять жителей Волгограда были призваны по мобилизации и оказались в так называемой "ДНР". После того, как они заявили о нежелании воевать, 20 декабря они были взяты под стражу. Их жёны составили коллективное обращение, в котором требуют предоставить им возможность общаться с мужьями и обеспечить для них меры государственной защиты.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав мобилизованных, которые отказываются принимать участие в боевых действиях - начиная от содержания их в фактически пыточных условиях без медицинской и юридической помощи и заканчивая уголовным преследованием.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации для войны с Украиной. По сообщениям Минобороны, планировалось призвать 300 тысяч человек, однако СМИ сообщали о намерении властей довести число мобилизованных до миллиона. После того как мобилизованные попали на фронт, участились случаи отказов от участия в боевых действиях. Сейчас призыв по мобилизации остановлен, однако указ о её проведении продолжает действовать.

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