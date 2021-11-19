AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подаст заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сроки подачи заявки не уточняются.

Ранее о планах AstraZeneca зарегистрировать свой препарат в России рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что AstraZeneca стала первым международным партнером фонда , который курирует производство "Спутника V" , по комбинированным исследованиям совместных вакцин. Ссылаясь на предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования, в РФПИ сообщили об успешных испытаниях так называемого коктейля вакцин, состоящего из российского "Спутника лайт" и британского препарата AstraZeneca.

В середине сентября также сообщалось, что российская фармацевтическая компания "Р-фарм" начала производство вакцины AstraZeneca для экспорта. Выпускать препарат для российского рынка "Р-фарм" пока не планирует.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию в России своих вакцин против COVID-19. О каких вакцинах идёт речь он не уточнил. Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных препаратов от COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает".

Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Великобритании в декабре. Сама разработка этих вакцин началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.

В октябре в британском таблоиде The Sun появилась статья о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, на основе которой якобы потом была создана российская вакцина "Спутник V". Издание не указывало источники данной информации, а лишь написало, что у "секретных служб есть доказательства, что один из путинских шпионов украл данные". Позже другой британский таблоид Daily Express опубликовал извинения за выпущенный ранее материал. РФПИ назвал сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглой ложью, основанной на анонимных источниках".

Ни одна из четырёх российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.