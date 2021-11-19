Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подаст заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сроки подачи заявки не уточняются.

Ранее о планах AstraZeneca зарегистрировать свой препарат в России рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что AstraZeneca стала первым международным партнером фонда , который курирует производство "Спутника V" , по комбинированным исследованиям совместных вакцин. Ссылаясь на предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования, в РФПИ сообщили об успешных испытаниях так называемого коктейля вакцин, состоящего из российского "Спутника лайт" и британского препарата AstraZeneca.

В середине сентября также сообщалось, что российская фармацевтическая компания "Р-фарм" начала производство вакцины AstraZeneca для экспорта. Выпускать препарат для российского рынка "Р-фарм" пока не планирует.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию в России своих вакцин против COVID-19. О каких вакцинах идёт речь он не уточнил. Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных препаратов от COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает".

Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Великобритании в декабре. Сама разработка этих вакцин началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.

В октябре в британском таблоиде The Sun появилась статья о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, на основе которой якобы потом была создана российская вакцина "Спутник V". Издание не указывало источники данной информации, а лишь написало, что у "секретных служб есть доказательства, что один из путинских шпионов украл данные". Позже другой британский таблоид Daily Express опубликовал извинения за выпущенный ранее материал. РФПИ назвал сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглой ложью, основанной на анонимных источниках".

Ни одна из четырёх российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG