Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает". Он добавил, что тема допуска иностранных вакцин в Россию "пока никак не обсуждается", а поставки отечественных препаратов ведутся "достаточно регулярно". Его слова приводит "Интерфакс".
Согласно заявлению Пескова, у россиян есть возможность выбрать из четырёх российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы два варианта вакцины "Спутник" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. При этом все стадии испытаний прошёл только "Спутник".
В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо организации.
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет их работу.
В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Пескова заявил, что тема взаимного признания вакцин "сейчас на повестке дня".
- В начале июля сразу несколько российских регионов заявили о нехватке вакцин от коронавируса: 1 июля объявления о приостановке иммунизации населения выпустили медицинские учреждения Республики Коми, а в минздраве Карелии людей попросили отнестись с пониманием к нехватке вакцин и запастись терпением. О нехватке ранее сообщали в Свердловской и Новосибирской областях, Тамбовской области, Хабаровском крае, Удмуртии и Чечне.
- Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете "Коммерсант" оценивал общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз вакцины в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз препаратов от COVID-19, сообщало издание.
- 13 июля агентство Reuters сообщило, что регистрация вакцины "Спутник V" в Евросоюзе откладывается, так как разработчики вакцины не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам важные документы об испытаниях вакцины, например, о том, как отслеживалась статистика пациентов, получивших плацебо и формы для учета побочных эффектов. Срок сдачи документов давно прошел, и в регуляторе не ожидают, что рассмотрение документов закончится раньше конца лета. Хотя изначально предполагалось, что препарат может быть зарегистрирован в июне.
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