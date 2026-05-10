Атака беспилотников на Харьков. Есть пострадавшие

Вечером в субботу российские войска нанесли удар дронами по Индустриальному району Харькова, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Дрон попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома, в результате удара повреждена лифтовая шахта, выбито около 30 окон. Пострадали пять человек.
Кроме того, атаке подверглись два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. Повреждена инфраструктура. Пострадала 3-летняя девочка, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
В городе Дружковка Донецкой области из-за удара дрона произошел пожар в девятиэтажном доме, а в Краматорске загорелись емкости для хранения газа на двух АЗС, сообщает утром в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Херсонской области в результате атаки загорелись два автомобиля и жилой дом.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что, с полуночи до 8 утра, российские войска атаковали Украину 27 беспилотниками. В ВСУ утверждают, что все 27 дронов были сбиты и попаданий не зафиксировано.
- 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. В Киеве и Москве впоследствии подтвердили договоренности. По словам Трампа, перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая и будет включать в себя как остановку боевых действий, так и обмен заключенными в формате 1000 на 1000. Как написал Трамп, с просьбой о перемирии обратился именно он, и президенты России и Украины согласились.
- До этого Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Украине массированным ударом по центру Киева в случае срыва парада. Владимир Зеленский предлагал режим тишины с 6 мая, но Россия его сразу нарушила, в том числе ударами по городам Украины. В ночь на 8 мая регионы России подверглись масштабной атаке.