Атака беспилотников на Харьков. Есть пострадавшие

Вечером в субботу российские войска нанесли удар дронами по Индустриальному району Харькова, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Дрон попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома, в результате удара повреждена лифтовая шахта, выбито около 30 окон. Пострадали пять человек.

Кроме того, атаке подверглись два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. Повреждена инфраструктура. Пострадала 3-летняя девочка, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В городе Дружковка Донецкой области из-за удара дрона произошел пожар в девятиэтажном доме, а в Краматорске загорелись емкости для хранения газа на двух АЗС, сообщает утром в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Херсонской области в результате атаки загорелись два автомобиля и жилой дом.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, с полуночи до 8 утра, российские войска атаковали Украину 27 беспилотниками. В ВСУ утверждают, что все 27 дронов были сбиты и попаданий не зафиксировано.