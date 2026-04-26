Атака на НПЗ в Ярославле и новый удар по АО "Апатит" в Череповце

В ночь на воскресенье Украина нанесла удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом свидетельствуют видео и фото очевидцев, а также данные сервиса NASA FIRMS, отслеживающего пожары на земной поверхности с помощью спутника.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем телеграм-канале об "отражении массовой атаки украинских БПЛА".

Еще одной целью атаки стал трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса "Аммиак-3" на территории АО "Апатит" в Череповце Вологодской области. Как пишет глава региона Георгий Филимонов, пострадали пять человек, из которых один находится в тяжелом состоянии.

АО "Апатит", входящее в группу "ФосАгро" – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры, говорится на сайте предприятия. Этот завод уже был атакован Украиной 13 апреля.

Минобороны России отчиталось о перехвате 49 украинских дронов в ночь на воскресенье, в том числе над Ярославской и Вологодской областями областью. Независимого подтверждения этой цифры нет.