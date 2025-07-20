Атаке беспилотников подвергся Зеленоград. Были закрыты аэропорты

В ночь на 20 июля атаке украинских беспилотников подвергся Зеленоград - район Москвы, расположенный к северо-западу от основной территории российской столицы. По сообщениям, из-за падения обломков сбитых беспилотников сгорели два автомобиля, был повреждён многоэтажный жилой дом.

О пострадавших не сообщалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО ночью сбили 16 беспилотников, летевших на Москву. Ещё пять БпЛА были сбиты 19 июля вечером. Утром 20 июля Собянин продолжает сообщать о сбитых беспилотниках.

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вечером в субботу и в ночь на воскресенье вводили ограничения на приём и вылет самолетов. Аэропорты были закрыты несколько часов, к утру ограничения отменили. "Аэрофлот" сообщил, чтоиз-за ограничений в Шереметьево компания "вынужденно корректирует расписание". О том же сообщила и авиакомпания "Победа". Всего за последние сутки на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщила Росавиация.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на 20 июля российские силы ПВО сбили и перехватили 93 украинских беспилотника над разными регионами. Украинские военные удары пока не комментировали.

Накануне в результате, как сообщается, атаки беспилотников была повреждена контактная сеть на железной дороге в Ростовской области. Из-за этого по состоянию на вечер субботы задерживались более 75 пассажирских поездов.