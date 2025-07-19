В России задержаны более 70 поездов после атаки БпЛА

75 пассажирских поездов дальнего следования в России по состоянию на вечер субботы следовали с задержками. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК). Причиной задержек названы повреждения контактной сети обломками украинских беспилотников в Ростовской области.

Налёт беспилотников, по сообщениям властей области и РЖД, произошёл утром 19 июля. В РЖД сообщели, что контактная сеть была повреждена на перегоне Лихая — Замчалово, пострадала дежурная по станции Лихая. Это главный ход из Москвы на Ростов и далее на юг, в сторону Сочи. В железднодорожной компании заявили о задержке 50 поездов дальнего следования и отмене ряда электричек.

Вечером в ФПК сообщили уже о 75 задержанных поездах, среди которых и следующие до Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, задержаны более 10 поездов компании "Гранд Экспресс", следующих в аннексированный Крым или из Крыма.

Минобороны России в течение дня и вечера 19 июля заявляло о более чем 20 сбитых украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пяти сбитых беспилотниках, которые, по его словам, летели на Москву. В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский вечером были введены ограничения на вылет и прилёт самолетов. Во Внуково ограничения вводились дважды в течение дня.

Как пишет Baza, жители Зеленограда и Истры, расположенных к северо-западу от Москвы, сообщали вечером о звуках взрывов в небе. В районе деревни Ватутинки, как сообщает телеграм-канал, в результате падения БПЛА возник пожар, жертв и разрушений не было. Украинские военные удары пока не комментировали.