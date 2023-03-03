Атаковавший телевышку в Харькове лётчик РФ получил 12 лет тюрьмы

Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы российского лётчика по обвинению в бомбардировке объектов гражданской инфраструктуры – в том числе телебашни в Харькове. Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщают Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.

Имя осуждённого не называется. Сообщается, что он заместитель командира воинской части шестой армии военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.

По версии следствия, 6 марта прошлого года российский военный на боевом самолёте пересёк границу Украины и атаковал харьковскую телевышку. Также был нанесён удар по заводу бронетехники. Лётчик использовал восемь авиабомб.

Российский самолёт сбили вооружённые силы Украины. Военный катапультировался. Его задержали после приземления. На видео допроса вскоре после захвата в плен лётчик представился как Максим Криштоп. Он управлял бомбардировщиком Су-34.

Российская сторона приговор не комментировала.

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