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Появились подтверждения о сбитом российском Су-34 над Харьковом

Су-34

Над Харьковом украинской ПВО накануне был сбит российский бомбардировщик Су-34. Сообщения об этом подтверждаются опубликованными видео допроса пилотов. Оба лётчика катапультировались, выжили и были пойманы. Один из них, Олег Маковецкий, родился в Чугуеве Харьковской области, за который сейчас идут бои.

Второй пилот на видео своего допроса представляется как Максим Криштоп. Его имя не раз упоминалось в российских СМИ: в 2010 году о нём писала "Российская газета" как о летчике хурбинской бомбардировочной авиабазы Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.

Российская сторона официально не признала потерю Су-34. Минобороны России не сообщало о своих потерях в технике, включая авиацию, сообщалось только о потерях убитыми среди личного состава. По данным украинской стороны, сбиты уже десятки российских самолётов и вертолётов, но число документально подтверждённых случаев существенно ниже.

В результате авиаудара по Харькову накануне вечером была повреждена телевышка, из-за чего прервалось телевещание. Также был нанесён удар по заводу, где производилась бронетехника.

Су-34 - многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, один из самых современных российских боевых самолётов.

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