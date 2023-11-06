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Атомная подводная лодка США прибыла на Ближний Восток

Подлодка класса "Огайо" (иллюстративное фото)
Подлодка класса "Огайо" (иллюстративное фото)

Американская атомная подводная лодка класса "Огайо" прибыла 5 ноября в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США - на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль и военными действиями в секторе Газа.

Центральное военное командование США отвечает за Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Оно опубликовало сообщение о прибытии подлодки и её фото. Предположительно, оно сделано в Суэцком канале. Комментаторы отмечают, что это довольно необычный шаг.

Всего у США 18 подобных подводных лодок. Каждая из них вооружена двадцатью ракетами "Трайдент-2" с ядерными боеголовками.
Ранее в восточное Средиземноморье были направлены две авианосные ударные группы США с авианосцами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр".
Ранее американские официальные лица неоднократно выступали с предупреждениями в адрес Ирана и его союзников в регионе о серьёзных последствиях, с которыми они столкнутся, если активно вступят в конфликт против Израиля на стороне группировки ХАМАС.
Проиранская группировка хуситов в Йемене, а также ливанская шиитская группировка "Хезболла" подвергают Израиль ракетным обстрелам, однако речь не идёт о широкомасштабных боевых действиях с их стороны. При этом Иран и его союзники угрожают США, утверждая, что при необходимости могут атаковать как американские базы в регионе, так и флот.

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