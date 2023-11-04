"Панцирь" и проклятия Насраллы. Грозит ли Израилю удар с севера

Радикальная шиитская группировка "Хезболла", признанная террористической в США, многих других западных странах, а также во многих государствах исламского мира, и ее лидер Хасан Насралла ожидаемо грозят "страшной карой" и сыплют проклятиями в адрес Израиля, несмотря ни на что продолжающего военную операцию в секторе Газа. Однако открывать настоящий "второй фронт" против Израиля с севера, со своих баз в Ливане, "Хезболла", как и Иран, ее финансовый донор и покровитель, пока не спешат. Насколько велика вероятность того, что они все же рискнут ввязаться в большую войну?

Когда Хасан Насралла, редко появляющийся на публике и постоянно скрывающийся, 3 ноября выступил с заранее анонсированным видеообращением по поводу начавшейся войны между Израилем и группировкой ХАМАС, на площадях и улицах Ливана его речь смотрели и слушали десятки тысяч людей. Это было его первое публичное заявление с 7 октября.

Насралла похвалил ХАМАС за нападение, результате которого в Израиле погибли более 1400 человек, но отметил, что это была "исключительно палестинская операция". В речи, которая длилась почти 90 минут, Насралла также подчеркнул, что теперь и "Хезболла" участвует в боевых столкновениях, атаковав одновременно 19 израильских объектов, что вынуждает Израиль держать крупные силы возле границы с Ливаном вместо того, чтобы отправить дополнительные войска в сектор Газа. Вдоль всей израильско-ливанской границы сейчас продолжаются взаимные перестрелки.

Насралла заверил, что боевые действия на ливано-израильской границе "не будут ограничены" масштабами, которые наблюдались до сих пор. Однако он не стал вдаваться в подробности и не стал призывать к полномасштабной войне. При этом во время выступления Насраллы израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "враги на севере дорого заплатят", если попытаются "испытать Израиль".

В четверг, 2 ноября, немало шума наделала публикация американского издания The Wall Street Journal, где со ссылкой на анонимных американских чиновников говорится, что по данным разведки США российская ЧВК "Вагнер", подразделения которой остаются в соседней Сирии, может передать "Хезболле" систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Позже в этот же день о возможной передаче "Панцирей" "Хезболле" сообщила телекомпания CNN, уточнив, что ЧВК "Вагнер" будет выступать лишь посредником, а "Панцири", о передаче которых идет речь, находятся в распоряжении режима сирийского президента Башара Асада и были ранее получены им от Министерства обороны России.

Насколько следует Израилю опасаться такой передачи, если она действительно состоится? В Сирии ЧВК "Вагнер" (силы и активы которой пока все еще не окончательно влились в состав Минобороны РФ и иных российских государственных структур) и "Хезболла" воюют на стороне армии Асада. Москва по-прежнему считает, что "Хезболла" (как и ХАМАС) – не террористическая группировка, а "законная общественно-политическая сила". Однако эксперты по Ближнему Востоку неоднократно повторяли, что и Россия, и Израиль заинтересованы в сбалансированных отношениях друг с другом. Обе страны нуждаются в этом для предотвращения инцидентов именно в Сирии, где Россия помогает Асаду бороться с вооруженными отрядами сирийской оппозиции, а Израиль регулярно наносит удары по объектам "Хезболлы" и сирийской инфраструктуре, которая используется для поставок этой группировке иранского оружия. Даже если предположить, что российские власти решили рискнуть этим статус-кво, передав "Панцири" "Хезболле" или дав свое согласие на их передачу Башаром Асадом, опыт применения этих систем ПВО в последние годы, в том числе в Сирии, является неоднозначным.

Так, в 2020 году в сирийской провинции Идлиб турецкая армия, отвечая на авианалет, унесший жизни 30 ее военнослужащих, нанесла десятки ударов с помощью беспилотников по сирийским целям. В результате был уничтожен как минимум один комплекс ПВО "Панцирь-С1". Во время этого обострения, вызванного попытками Башара Асада полностью взять Идлиб под свой контроль, на его стороне также воевали боевики "Хезболлы".

Как отмечали тогда в разговоре с Радио Свобода эксперты, самым слабым местом "Пацирей" оказалась их уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Комплекс "Панцирь" имеет достаточно долгую историю, его начали разрабатывать еще в 90-е. В Сирию эти машины были поставлены по контракту 2008 года. Это технический уровень середины нулевых годов. За 20 лет технологии уже достаточно далеко ушли вперед. В последние годы в Сирию была поставлена и более современная модификация "Панциря", но на видео того удара, который точно был осуществлён турецким дроном в Идлибе, не она. Сейчас (в 2020 году - примечание РС) Россия разрабатывает еще более новую модификацию этого комплекса. В каждой новой модификации меняется радиолокатор и программный комплекс, они более устойчивы к радиоэлектронной борьбе", – говорил в интервью Радио Свобода военный аналитик, пишущий в социальной сети X (бывший твиттер) под ником @ain92ru.

За время полномасштабного вторжения России в Украину российская армия, как следует из подсчетов проекта Oryx, потеряла 20 комплексов "Панцирь-С1".

Пик "славы" этих систем ПВО в СМИ пришелся на начало 2023 года, когда Украина стала регулярно атаковать Москву беспилотниками самолетного типа. Тогда Россия разместила "Панцири" в разных точках города, самой известной стала установка, водруженная на крышу здания Минобороны РФ. Несколько позиций "Панцирей" были оборудованы в Подмосковье. Несмотря на это, атаки украинских беспилотников, в том числе удачные, продолжились, а очевидцам удалось заснять лишь один случай работы "Панциря" по цели (речь идет об установке на Новорижском шоссе недалеко от российской столицы). Последний случай установки «Панциря» был зафиксирован Радио Свобода в сентябре, когда мы обнаружили новую установку, водруженную на подиум (это позволяет увеличить радиус выявления целей) около аэродрома Чкаловский.

О том, почему "Хезболла" и Иран не спешат ввязываться в войну с Израилем, но при этом все же могут ее начать, в беседе с Радио Свобода рассказывает знаток региона военно-политический аналитик Михаил Шерешевский:

– Насколько значительным оказалось заявление лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и насколько оно повлияет на ситуацию?

– Я не услышал ничего нового. Он сказал, что сопротивление будет продолжаться, предостерег американцев и израильтян от массированных ударов по Ливану, напомнил о неудачах США во время оккупации Ирака и, соответственно, Израиля в Ливане во время войны 2006 года, и пожелал победы ХАМАС. Нет сигнала о готовности к какой-либо масштабной войне с Израилем, которая начнется прямо сейчас. Фактически его речь означает, что "Хезболла" будет продолжать незначительные обстрелы израильских военных в приграничье, а Израиль будет умеренно отвечать. Это и происходит.

– Почему Иран и "Хезболла", несмотря на то, что ХАМАС – их союзник, не спешат начинать широкомасштабную войну с Израилем? Ведь "Хезболла" располагает большим запасом ракет, около 200 тысяч, примерно в 10 раз больше, чем у ХАМАС, и эта группировка могла бы буквально залить территорию Израиля ракетными дождями. Да и Ирану есть чем наносить удары по Израилю.

Если бы Иран и "Хезболла" очень хотели большой войны с Израилем, они бы начали ее вместе с ХАМАС 7 октября

– Если бы Иран и "Хезболла" очень хотели большой войны с Израилем, они бы начали ее вместе с ХАМАС 7 октября. Логичнее всего было ударить одновременно. Суда по тому, что удар ХАМАС привел к захвату штабов нескольких израильских бригад и 22-х населенных пунктов, "Хезболла", если бы она атаковала одновременно на севере, а она намного сильнее ХАМАС, добилась бы больших военных результатов, и тоже захватила бы заложников. Но раз этого не случилось, значит не очень-то и хотелось.

У Ирана и "Хезболлы" сейчас нет никакого желания начинать большую войну с Израилем. И для этого существует множество причин. Прежде всего, цель, которой добивался Иран, главная его задача, уже была выполнена в ходе атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Эта цель состояла в том, чтобы сорвать мега-сделку по взаимному признанию Израиля и Саудовской Аравии и налаживанию между ними нормальных отношений. В последние недели перед этой атакой Эр-Рияд стал намекать на то, что такое почти возможно. Теперь, на фоне сражений в секторе Газа и огромной волны протеста, которая поднялась в арабском мире из-за действий Израиля, эта сделка отложена на неопределенное время.

Речь шла об обоюдном дипломатическом признании Израилем и Саудовской Аравией друг друга при посредничестве США. Вашингтон решил поставить дело на широкую ногу, содействуя мегапроекту по созданию сети обновленных портов и новой сети железных дорог, которая связала бы Индию с Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. Этот транспортный проект стоимостью 17 миллиардов долларов решал сразу много задач. Он становился альтернативой китайскому мегапроекту "Один пояс – один путь", ускорял продвижение индийских товаров в Евросоюз на 40 процентов и сулил всем странам-участницам миллиардные прибыли. Кроме того, он создавал единую транспортную систему, связывающую экономики Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля.

Далее, в рамках сделки США-Израиль-Саудовская Аравия велись переговоры о поставках саудовцам новейшего американского оружия и помощи Эр-Рияду в создании гражданского ядерного сектора, а также о возможном договоре безопасности по типу тех, которые есть у США с Японией и Южной Кореей. То есть в случае нападения третьей страны на саудовское королевство, Вашингтон обязан был бы вмешаться и защитить Эр-Рияд, а в случае нападения на американские интересы в регионе саудовцы обязаны были бы прийти на помощь США, если бы Вашингтон о такой помощи попросил. Что касается Израиля, то соглашение с Саудовской Аравией означало для него возможность прийти со своими высокими технологиями и товарами на необъятные рынки мусульманского мира, где саудовское влияние очень велико, а также получить доступ к саудовским инвестициям.

И я уже не говорю о NEOM, колоссальном проекте строительства нового саудовского промышленного, научного, торгового и туристического центра, который должен был стать сердцем будущей пост-нефтяной саудовской экономики. А NEOM весьма нуждается в инвесторах и технологиях из США и Израиля.

Что-то из этого обсуждалось, а некоторые карты уже были выложены на стол. Если бы все задуманное удалось, то такое событие могло бы стать экономическим, инфраструктурным и политическим основанием для формирования полноценного израильско-саудовско-американского экономического и военно-политического блока, сотрудничающего также с другими суннитскими странами Персидского залива, прежде всего с ОАЭ, которые уже признали Израиль, а также с Индией.

Существует соглашение под названием I2U2, в которое входят Израиль, Индия, США и ОАЭ. В первом совместном заявлении этой группы, опубликованном 14 июля 2022 года, говорится, что страны намерены сотрудничать в области "совместных инвестиций и новых инициатив в сфере водоснабжения, энергетики, транспорта, космоса, здравоохранения и продовольственной безопасности". И конечно, I2U2 появилось с целью ограничения политической и экономической экспансии Китая (мы помним, что конкуренция США и КНР во многом определяет всю современную мировую политику). А теперь представим, что к этому соглашению подключилась бы и Саудовская Аравия!

– И в Тегеране на все это смотрели с ужасом?

– Конечно. такой блок несомненно воспринимается в Тегеране как прямая угроза, поскольку Иран противостоит Израилю и одновременно конкурирует с Саудовской Аравией за влияние на всем Большом Ближнем Востоке, особенно в Йемене, Ираке и Ливане. Иранцам было исключительно важно сорвать сделку между Израилем, Эр-Риядом и Вашингтоном. Саудовская Аравия – самая богатая и влиятельная арабская страна, режим которой набирает сегодня популярность в исламском мире и держится за этот курс. Она позиционирует себя как флагман арабского национализма, всегда готовый прийти на помощь арабскому миру со своими инвестициями. Но именно поэтому саудовцы и не могут игнорировать израильскую оккупацию палестинских территорий. Они просили Израиль смягчить политику оккупации, намекали на то, что хотя бы не стоит Израилю строить новые поселения на палестинских территориях.

Но Израиль не соглашался на это, потому что в стране у власти находится правительство Беньямина Нетаньяху, куда входят его союзники, ультранационалистические и одновременно религиозные партии, категорически выступающие против любых уступок палестинцам. Для них государство Израиль – священный мессианский проект, которых должен расширяться, наполняя палестинские районы своими поселениями.

И Иран был очень доволен этим! Он и его союзники говорили, что в Израиле, как они это называли, у власти "безумное правительство", что Тегерану все это на руку. Любым союзникам иметь дело с правительством Нетаньяху, из-за его зависимости от откровенных националистических и религиозных экстремистов, было сложно. Но вот саудовцы начали намекать на то, что сделка все же сдвинулась с мертвой точки. Одновременно и США стали продвигать свой инфраструктурный мегапроект, и арабские страны восприняли его восторженно. И тогда иранцы нанесли удар по Израилю с помощью ХАМАС, своих прокси.

ХАМАС, как мы сегодня знаем, готовил эту операцию около года. Она обернулась гибелью более 1400 израильтян, из которых больше тысячи – гражданские лица, включая детей. 240 израильтян взяты в заложники. Израиль ответил ударами по сектору Газа, направил туда танки, там уже более 8 тысяч убитых. Арабский мир бушует, толпы выходят на улицы с яростной критикой Израиля. Ряд проиранских группировок затеяли с Израилем вялотекущую ракетную перестрелку – та же "Хезболла" и йеменские хуситы. Конечно, в таких условиях ни о какой сделке между Израилем и саудовцами и речи быть не может. Она отодвинулась в неопределенное будущее.

Конечно, в таких условиях ни о какой сделке между Израилем и саудовцами и речи быть не может

– И поэтому атаковать Израиль как-то еще Иран уже не станет?

– Очевидно, да. Зачем ему сейчас полномасштабная война с Израилем? Она ему не нужна. Тегеран прекрасно знает, что Израиль ему не уничтожить, а все его реалистичные цели достигнуты: сделка с Эр-Риядом и Вашингтоном сорвана, арабский мир переполнило негодование. Хотя все равно существуют и факторы, которые могли бы привести к полномасштабной ирано-израильской войне, этого совсем отрицать нельзя.

– Есть что-то еще, что сдерживает Иран?

– Многое. Я бы выделил три дополнительных фактора. Во-первых, у Израиля самые сильные ВВС в регионе, плюс США подвели к его берегам две авианосные группы, а это огромная военная сила, в каждой из них около 100 боевых самолетов и вертолетов, сотни крылатых ракет. И есть еще американские военные базы на Ближнем Востоке. США предупредили Иран и "Хезболлу", чтобы те не вмешивались. Они хотят дать Израилю возможность покончить с ХАМАС один на один. И что, Иран и "Хезболла" станут воевать сразу против Соединенных Штатов и Израиля? Сомневаюсь. Конечно, победить даже "Хезболлу" сложно, это опытные партизаны, плюс я уже упомянул 200 тысяч ракет, нацеленных на Израиль. И за "Хезболлой" стоит вся мощь Ирана, а в этой стране все же 90 миллионов населения и они делают отличные дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Но – в Тегеране у власти находятся не сумасшедшие. Это циничные, жестокие, но тактически очень грамотные люди. Зачем им на голову такая беда, как открытая война одновременно с США и Израилем?

Во-вторых, Иран внутренне очень нестабилен. В этой стране систематически проходят антиправительственные выступления, и большинство людей негативно относятся к режиму. Протесты сегодня быстро переходят в антивоенные, такие настроения систематически прорываются везде, от футбольных стадионов до студенческих собраний. Зачем Тегерану начинать большую войну в подобных условиях? Чтобы получить антивоенное восстание в собственном тылу?

В-третьих, "Хезболла" – группировка, контролирующая Ливан. Это самые мощные иранские прокси в регионе. Они нужны Тегерану как страховка для его ядерной программы, которая для иранского режима очень важна. "Хезболла" – козырная карта Тегерана на случай, если Израиль захочет разбомбить иранские ядерные объекты. Иран вряд ли станет вынимать ее из рукава сегодня, это было бы почти бессмысленно. ХАМАС – для Ирана расходный материал, этих не особо ему жалко, а вот "Хезболлу" он бережет, он эту группировку выращивал 40 лет не для того, чтобы потратить в совершенно ненужном им сейчас столкновении. Тегеран вложил в "Хезболлу" миллиарды. Отдельные обстрелы израильского приграничья, чтобы обозначить свое присутствие и поддержку союзников из ХАМАС – да, это можно устроить, но не более того.

– Но все же угроза большого конфликта, того, что в войну по полной программе ввяжутся и "Хезболла", и сам Иран, сохраняется?

– Конечно. Главный аргумент для Ирана в пользу его участия в войне таков: что, если ХАМАС окажется на грани полного уничтожения и возникнет ощущение, что Иран бросил своего союзника, оказался слаб, не пришел на помощь всеми своими силами? Слабых на Ближнем Востоке не любят, такие там долго не живут. Также не стоит переоценивать и рациональность иранских политиков, везде есть горячие головы. И все совершают ошибки. Но пока Иран разумно не вмешивается в происходящее, и "Хезболла" лишь проводит ограниченные операции против Израиля.