"Атомное православие". Рунет – о ядерном психозе

Одна из тем недели в соцсетях: Россия отозвала свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Российские парламентарии делятся бодрыми комментариями.

Пётр Толстой:

Решение выйти из ДВЗЯИ – правильный шаг, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, когда международное сообщество вероломно игнорирует соблюдение базовых постулатов и договоренностей, заключенных на площадках ООН, НАТО, G7 и прочих «признанных» институтов мирового уровня.

Я подчеркну: отзыв ратификации Договора – это зеркальный ответ на действия, точнее бездействия США по вопросу, от решения которого зависят жизни миллионов людей. 23 года Россия ждала, что Вашингтон ратифицирует, но этого так и не произошло. Нет смысла нам нести избыточные обязательства перед этими людьми, возомнившими себя хозяевами мира.

Леонид Слуцкий:

Сделан важнейший шаг для восстановления паритета с США в сфере контроля за ядерными вооружениями. Тем самым Россия дает зеркальный ответ и посылает четкий сигнал не только Соединенным Штатам, но и ангажированным коллективным Западом международным организациям, которые уже устроили «парад разочарований» в свете абсолютно справедливой позиции Москвы.

Еще раз обращаю внимание, что законом отзывается ратификационная грамота российской стороны. После его одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ уведомление будет направлено Генсеку ООН, который выступает депозитарием по Договору. Пока точка. Россия не выходит из ДВЗЯИ и продолжает выполнение своих обязательств в рамках моратория на ядерные испытания. Но ровно до тех пор, пока таких же обязательств по отказу от проведения испытательных взрывов придерживается Вашингтон. Будем следить за реакцией и действиями США.

Россия руководствуется своими национальными интересами в полном контексте соблюдения глобальной ядерной безопасности. И здесь нас никто и ни в чем не вправе обвинять!

При этом вполне пропутинские блогеры очень скептичны.

Сергей Марков:

Россия дератифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия. Это послание Западу. Но это рассматривается Западом как проявление слабости России. Потому что это бумажный ответ на реальную эскалацию, которую ведут систематически страны НАТО. Испытаний ядерного оружия все равно не будет. Да они и не нужны и не на что не повляют, кроме экологии.

Это рассматривается Западом как имитация эскалации России, от бессилия решиться на настоящую эскалацию.

Сергей Мардан:

Россия отозвала свою подпись под договором о запрете испытаний ядерного оружия.

Запад воспринимает этот сигнал совершенно не так, как задумано в Москве. Для Запада - это проявление русскими слабости.

В ответ на рост эскалации, поставку все более современных ударных систем вооружений, Россия совершает какие-то бессмысленные дипломатические демарши и продолжает говорить о мирных переговорах

Из официальной риторики последних дней "наступательный" контекст даже в чисто теоретическом ключе - полностью исчез.

Мы укрепляем рубежи, улучшаем позиции и ведем активную оборону.

Тем временем дров в огонь подбросил патриарх Кирилл, публично заявивший, что советское ядерное оружие было создано под покровительством Серафима Саровского.

Армен Гаспарян:

В данном случае все-таки благодаря больше Сталину и Берии.

Дмитрий Пучков:

Стало быть Лаврентий и Виссарионыч действовали богоугодно и под покровительством.

Анатолий Несмиян:

Знал ли Курчатов и Берия, что они создавали советское ядерное оружие под неусыпным контролем с небес, доподлинно неизвестно, но сегодня в этом неясном моменте была поставлена точка. Как сообщил патриарх, господь наложил резолюцию на постановление ЦК и Совета министров, одобрив решение о создании ядерного оружия СССР. Ну, и периодически получал отчеты по инстанциям, а как иначе?

Открылась загадка. Великий геополитик сообщил как-то, что СССР не производил ничего кроме галош, да и те в Африку продавал. После его слов возникло некоторое недоумение. А кто тогда создал ядерное оружие, советский космос, газовую инфраструктуру, по которой друзья геополитика продавали газ, кто открыл месторождения нефти, которую другие друзья геополитика гнали в том же направлении?

Теперь стало понятно. Это все возникло чудесным образом и высочайшим попущением. Осталось понять механизм возникновения. Ну, там волосок из бороды дернуть и произнести разные слова «ахалай-махалай» или еще как. Но главное теперь известно. Патриарх открыл всем глаза.

Александр Невзоров:

До сих пор считалось, что "ядерные секреты" украли и передали ссср супруги розенберг и клаус фукс.

Если бы не три этих жулика, то никакого ядерного оружия у "совка" бы не было. Собственные " разработки" советских физиков находились на "допримитивном" уровне.

Розенберги в США получили свои электрические стулья, а клаус -срок.

Но патриарх кирилл зачем-то приплел в эту криминальную компанию и с.саровского, который на момент воровства документации вряд-ли был способен оказать ворам серьезную помощь.

У гр. Саровского не было ни допуска ни к разработкам Манхеттенского проекта и ядерных секретам, ни даже визы в США.

Константин Калачёв:

На злобу дня анекдот

Умер физик-ядерщик. В рай попал. Видит Бога, подходит к нему. Здравствуй, Отец, говорит. Можно ли пару вопросов задать тебе?

Бог отвечает: Конечно!

Физик: Как вселенная появилась?

Бог: Вы верно догадались про большой взрыв и расширение. За вычетом пару моментов, все верно!

Физик: А как жизнь возникла?

Бог: Да и тут вы верно все поняли. Молния ударила в океан. Рекомбинация молекул привела к возникновению белковой цепочки. То, что вы называете Абиогенез.

Физик: Ну, а с атомной бомбой как оно вышло?

Бог: Тут не знаю, это к Серафиму Саровскому и патриарху Кириллу.

Андрей Мальгин:

Атомная бомба, созданная под покровом Преподобного Серафима Саровского, обеспечила величие и независимость России, и мы все должны хранить в наших сердцах и памяти замечательный подвиг наших ученых, создавших такое замечательное оружие массового поражения, ура!

Анатолий Чуб:

Это же надо же до такого додуматься? Интересно, а когда в него вселился злой демон? Ведь такой бред можно брякнуть только под водительством беса. Не всякий алкоголик или наркоман такое может придумать. Не мог Господь принимать участие в создании самого страшного оружия на земле, которое может уничтожить все живое на планете. Иначе Он и Сам тогда окажется страшный и злой. Тогда нечего удивляться, что Кирилл благословляет войну, а за ним и епископы протестантского движения России. Раз верят в такого страшного, кровожадного бога.

Олег Пшеничный:

Про «террористический исламизм» говорят, а про «террористический христианизм» не говорят. А как же Гундяев с Шевкуновым?