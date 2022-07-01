"Ъ": авиакомпании РФ попросили вернуть часть самолетов за границу

Два российских авиаперевозчика впервые с начала действия санкций в ответ на вторжение России в Украину попросили министерство транспорта вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию источник, близкий к Минтрансу, компания S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, грузовая AirBridgeCargo намерена вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, чтобы затем эксплуатировать их совместно с компанией Etihad из ОАЭ.

В пресс-службе S7 подтвердили "Ъ" эту информацию.

По мнению экспертов, смысла оставлять в России эти самолёты нет. Эксплуатация Boeing 737-8 МАХ была запрещена в России после катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием самолётов этого типа. Повторная сертификация так и не была проведена.

14 из 16 грузовых Боингов AirBridgeCargo, которые сейчас находятся в Шереметьеве, хотят вернуть за границу для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. Российская "Волга-Днепр" рассчитывала эксплуатировать эти самолёты после перерегистрации компании на новое юридическое лицо в рамках совместного предприятия.

Заявления были поданы в Минтранс в апреле и мае, но министерство до сих пор не ответило. Ряд собеседников "Коммерсанта" в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как "негласный запрет на возврат самолётов".

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ также предусматривают возможность выдавать им российские сертификаты летной годности.

В России в начале года летало свыше одной тысячи самолетов гражданской авиации, в основном иностранного производства.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и запчастей к ним. Российские авиакомпании отказались вернуть владельцам находившиеся у них в лизинге самолеты иностранного производства. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка.

По оценкам министерства торговли США, к 2025 году Москва будет вынуждена остановить эксплуатацию от половины до двух третей своих коммерческих самолетов, "чтобы разобрать их на запчасти".

Спецпредставитель президента Сергей Иванов утверждает, что запасов самолётной техники России хватит на 3-4 года.